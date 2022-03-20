https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزير-خارجية-تركيا-علاقاتنا-جيدة-مع-روسيا-والحرب-بين-بلدين-جارين-يؤثر-علينا-بشكل-مباشر-1060137194.html

وزير خارجية تركيا: علاقاتنا جيدة مع روسيا والحرب بين بلدين جارين يؤثر علينا بشكل مباشر

وزير خارجية تركيا: علاقاتنا جيدة مع روسيا والحرب بين بلدين جارين يؤثر علينا بشكل مباشر

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا ولكن هذا لا يمنعها من الدفاع عن الحق والقانون، لافتا إلى أن الحرب بين بلدين... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T14:27+0000

2022-03-20T14:27+0000

2022-03-20T14:27+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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أنطاكيا - سبوتنيك. قال تشاووش أوغلو، في خطاب بولاية أنطاليا اليوم الأحد، إن "لدينا علاقات جيدة مع روسيا ولكن هذا لا يمنعنا من الدفاع عن الحق والقانون وأن الحرب بين بلدين جارين في شمالنا يؤثر علينا بشكل مباشر".وأضاف "اكتسبت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا زخما".وكان تشاووش أوغلو قد أكد، في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، بوقت سابق، وجود تقارب في مواقف موسكو وكييف في بعض القضايا المهمة وخصوصا في القضايا الحرجة"، مضيفا أن "هناك أملا في إعلان وقف إطلاق النار إذا لم تتراجع الأطراف عما تم التوصل إليه خلال المفاوضات بينهما".وتابع:وقبل أكثر من أسبوع، تحدث الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، هاتفياً، لبحث الأزمة، حيث طالب أردوغان بوقف فوري لإطلاق النار وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية، فيما أكد بوتين، أن العملية العسكرية لحماية دونباس يمكن أن تتوقف بشرط توقف كييف عن القتال واستجابتها للمطالب الروسية.كما أكد بوتين استعداد روسيا للحوار مع السلطات الأوكرانية ودول أخرى لحل النزاع.وعرضت تركيا الوساطة لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا واستضافة لقاء قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، وفي سبيل ذلك أوفد الرئيس التركي وزير خارجيته إلى موسكو وكييف مؤخرا في إطار مساعي أنقرة للتوسط بين الجانبين لوقف إطلاق النار وتسوية الأزمة الراهنة.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.هذا وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيين عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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أخبار تركيا اليوم, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا