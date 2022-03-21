https://arabic.sputniknews.com/20220321/إسرائيل-تقول-إن-إيران-أطلقت-طائرتين-دون-طيار-لتنفيذ-هجمات-داخل-أراضيها-1060155969.html

إسرائيل تقول إن إيران أطلقت طائرتين دون طيار لتنفيذ هجمات داخل أراضيها

إسرائيل تقول إن إيران أطلقت طائرتين دون طيار لتنفيذ هجمات داخل أراضيها

قالت قناة عبرية، اليوم الاثنين، إن طائرتين دون طيار أطلقتهما إيران وجرى إسقاطهما فوق الأراضي العراقية كانتا في طريقهما إلى إسرائيل لتنفيذ هجمات تفجيرية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T07:44+0000

2022-03-21T07:44+0000

2022-03-21T07:44+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

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وأوضحت قناة "كان" الرسمية أن المسيرتين أطلقتهما إيران، الشهر الماضي، وجرى إسقاطهما على يد مقاتلة أمريكية فوق العراق.والشهر الماضي، قالت القناة نفسها إن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية تستعد لاحتمال هجوم بطائرات دون طيار من إيران وتقدر أن المحاولات للقيام بذلك ستستمر.وأضافت القناة: "يأتي ذلك على خلفية مزاعم عناصر إيرانية بأن إسرائيل تساعد القوات الأمريكية في مهاجمة المتمردين الحوثيين والمنظمات الإرهابية التابعة لإيران".ومنتصف مارس/آذار الجاري، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "مئات الطائرات المسيرة الإيرانية، من أنواع مختلفة، تم تدميرها الشهر الماضي، خلال هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية في كرمانشاه، غربي إيران.ووزعمت الصحيفة أن "6 طائرات إسرائيلية مسيرة هاجمت القاعدة العسكرية، ودمرت عددا كبيرا من الطائرات المسيرة الموجودة داخلها"، مشيرة إلى أن "هناك عدة تقديرات تشير إلى تدمير مئات الطائرات المسيرة الإيرانية في الهجوم الإسرائيلي".

https://arabic.sputniknews.com/20220315/صحيفة-هجوم-إسرائيلي-على-قاعدة-جوية-يدمر-عددا-كبيرا-من-المسيرات-الإيرانية-1059921921.html

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