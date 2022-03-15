https://arabic.sputniknews.com/20220315/صحيفة-هجوم-إسرائيلي-على-قاعدة-جوية-يدمر-عددا-كبيرا-من-المسيرات-الإيرانية-1059921921.html

صحيفة: هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية يدمر عددا كبيرا من المسيرات الإيرانية

صحيفة: هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية يدمر عددا كبيرا من المسيرات الإيرانية

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيليّة، أن "مئات الطائرات المسيرة الإيرانية، من أنواع مختلفة، تم تدميرها الشهر الماضي، خلال هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية في كرمانشاه،... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T10:54+0000

2022-03-15T10:54+0000

2022-03-15T10:54+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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ووزعمت صحيفة هاآرتس، أن "6 طائرات إسرائيلية مسيرة هاجمت القاعدة العسكرية، ودمرت عددا كبيرا من الطائرات المسيرة الموجودة داخلها"، مشيرة إلى أن "هناك عدة تقديرات تشير إلى تدمير مئات الطائرات المسيرة الإيرانية في الهجوم الإسرائيلي".ولم يعلق أي من السلطات الإيرانية على هجمات الشهر الماضي التي ادعت الصحيفة الإسرائيلية أنها كانت في قاعدة جوية في كرمانشاه.وتأتي هذه الأنباء بعد تعرض مدينة أربيل العراقية، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة".وأضاف في بيان، أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/مسؤول-أمريكي-المبنى-الذي-هاجمه-الحرس-الثوري-الإيراني-في-أربيل-قاعدة-تدريب-إسرائيلية-1059913379.html

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