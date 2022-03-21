https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-إسرائيلي-بينيت-يلتقي-السيسي-في-القاهرة-1060275322.html

إعلام إسرائيلي: بينيت يلتقي السيسي في القاهرة

إعلام إسرائيلي: بينيت يلتقي السيسي في القاهرة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T16:30+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت توجه من مطار بن غوريون ليلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا في العاصمة المصرية القاهرة"، مشيرة أن هذه ثاني زيارة يقوم بها بينيت لمصر في غضون ستة أشهر.وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت الأربعاء الماضي، عن "اتفاق مع مصر على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ بداية من الشهر القادم".وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "إسرائيل ومصر اتفقتا على توسيع الرحلات الجوية بينهما حيث سيتم الشهر القادم تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ".وأضاف جندلمان: "تم الاتفاق على ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي عقد في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرا أن بينيت قال إن "هذه هي خطوة أخرى في تدفئة العلاقات بين البلدين".والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مدينة شرم الشيخ، في سبتمبر/ أيلول الماضي.وأكد السيسي، خلال لقائه مع بينيت على "دعم بلاده مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة"، بحسب البيان.كما لفت الرئيس عبدالفتاح السيسي في اللقاءإلى "أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إلى جانب ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة".

https://arabic.sputniknews.com/20220316/مصر-وإسرائيل-تتفقان-على-تدشين-خط-طيران-مباشر-بين-تل-أبيب-وشرم-الشيخ-بداية-من-الشهر-المقبل-1059966352.html

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