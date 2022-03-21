https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-حزمة-خامسة-من-العقوبات-على-روسيا-ضمنها-حظر-إمدادات-النفط-1060152796.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حزمة خامسة من العقوبات على روسيا ضمنها حظر إمدادات النفط
إعلام: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حزمة خامسة من العقوبات على روسيا ضمنها حظر إمدادات النفط
أشارت وسائل إعلام إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما يدرس إمكانية فرض حظر نفطي على موسكو. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T05:29+0000
2022-03-21T05:29+0000
2022-03-21T05:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
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وبحسب ما نشرت "رويترز"، نقلا عن دبلوماسي أوروبي، فإن الاتحاد يعمل على التحضير لحزمة عقوبات جديدة بالإضافة لوضع عدد من الأسماء ضمن القائمة.وقالت الوكالة إنه على الرغم من أربع حزم من العقوبات، فإن روسيا "لم تغير مسارها فيما يتعلق بأوكرانيا". لهذا السبب، يجب على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستفرض حظرا على إمدادات النفط من روسيا.وبحسب الدبلوماسيين، يمكن فرض حظر على موارد الطاقة في حالة "قصف مكثف لمدينة كييف" أو استخدام "أسلحة كيماوية". ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات يوم الاثنين.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حزمة خامسة من العقوبات على روسيا ضمنها حظر إمدادات النفط
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أشارت وسائل إعلام إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما يدرس إمكانية فرض حظر نفطي على موسكو.
وبحسب ما نشرت "رويترز"، نقلا عن دبلوماسي أوروبي، فإن الاتحاد يعمل على التحضير لحزمة عقوبات جديدة بالإضافة لوضع عدد من الأسماء ضمن القائمة.
وقالت الوكالة
إنه على الرغم من أربع حزم من العقوبات، فإن روسيا "لم تغير مسارها فيما يتعلق بأوكرانيا". لهذا السبب، يجب على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستفرض حظرا على إمدادات النفط من روسيا.
وقال دبلوماسيون لـ"رويترز" إن دول البلطيق، بما في ذلك ليتوانيا ، تضغط من أجل مثل هذه الإجراءات التقييدية، بينما تحذر ألمانيا من اتخاذ إجراءات متهورة لأن أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة بالفعل.
وبحسب الدبلوماسيين، يمكن فرض حظر
على موارد الطاقة في حالة "قصف مكثف لمدينة كييف" أو استخدام "أسلحة كيماوية". ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات يوم الاثنين.