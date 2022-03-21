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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/البيت-الأبيض-واشنطن-مستعدة-لتوسيع-عقوباتها-ضد-روسيا-لتشمل-قطاعات-اقتصادية-جديدة-1060151683.html
البيت الأبيض: واشنطن مستعدة لتوسيع عقوباتها ضد روسيا لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة
البيت الأبيض: واشنطن مستعدة لتوسيع عقوباتها ضد روسيا لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة
قال نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، داليب ساين، إن الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع العقوبات على روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا، لتشمل قطاعات... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T01:52+0000
2022-03-21T01:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اخبار البيت الابيض
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وقال ساين في مقابلة مع قناة "سي بي إس " الأمريكية، "بوسعنا توسيع عقوباتنا واتخاذ إجراءات (إضافية) لتوسيع العقوبات التي طبقناها بالفعل بإضافة المزيد من القطاعات".بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/فرنسا-جمدنا-24-مليار-دولار-من-أصول-البنك-المركزي-الروسي-1060142643.html
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اخبار البيت الابيض

البيت الأبيض: واشنطن مستعدة لتوسيع عقوباتها ضد روسيا لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة

01:52 GMT 21.03.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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قال نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، داليب ساين، إن الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع العقوبات على روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا، لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك النفط والغاز.
وقال ساين في مقابلة مع قناة "سي بي إس " الأمريكية، "بوسعنا توسيع عقوباتنا واتخاذ إجراءات (إضافية) لتوسيع العقوبات التي طبقناها بالفعل بإضافة المزيد من القطاعات".
بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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