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https://arabic.sputniknews.com/20220321/الأردن-إلغاء-التباعد-في-المساجد-وإلزامية-الكمامة-مع-حلول-رمضان-1060253254.html
الأردن... إلغاء التباعد في المساجد وإلزامية الكمامة مع حلول رمضان
الأردن... إلغاء التباعد في المساجد وإلزامية الكمامة مع حلول رمضان
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، أنها بصدد تخفيف التدابير المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي تم فرضها قبل نحو عامين. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:05+0000
2022-03-21T12:05+0000
أخبار الأردن
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وقال وزير الدولة لشؤون الإعلان فيصل الشبول، في بيان، إن الحكومة بصدد تعديل عدد من أوامر الدفاع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.وأوضح أن الهدف من ذلك هو تخفيف القيود على الأفراد والمنشآت، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.وذكر أن التعديلات تتضمن إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة مع الالتزام بارتداء الكمامة، وإلغاء إلزامية الكِمامات في الأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى ارتدائها في تجمعات الأماكن المغلقة.ولفت إلى أن التعديلات تتضمن شروط تحديد الطاقة الاستيعابية في التجمعات الداخلية والخارجية، لاسيما في صالات الأفراح والمطاعم، بما في ذلك إلغاء شرط تحديد أعداد الجالسين على نفس الطاولة بالمطاعم، وكذلك السماح بإقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن.وذكر أن هذه التعديلات تأتي بناء "على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، خلال اجتماعها الذي عُقِد الأحد".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/الأردن-اتفاق-ترخيص-تقنية-الجيل-الخامس-في-مراحله-النهائية-1060247232.html
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أخبار الأردن

الأردن... إلغاء التباعد في المساجد وإلزامية الكمامة مع حلول رمضان

12:05 GMT 21.03.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDكورونا في الأردن
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، أنها بصدد تخفيف التدابير المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي تم فرضها قبل نحو عامين.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلان فيصل الشبول، في بيان، إن الحكومة بصدد تعديل عدد من أوامر الدفاع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
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وأوضح أن الهدف من ذلك هو تخفيف القيود على الأفراد والمنشآت، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وذكر أن التعديلات تتضمن إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة مع الالتزام بارتداء الكمامة، وإلغاء إلزامية الكِمامات في الأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى ارتدائها في تجمعات الأماكن المغلقة.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن شروط تحديد الطاقة الاستيعابية في التجمعات الداخلية والخارجية، لاسيما في صالات الأفراح والمطاعم، بما في ذلك إلغاء شرط تحديد أعداد الجالسين على نفس الطاولة بالمطاعم، وكذلك السماح بإقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن.
وذكر أن هذه التعديلات تأتي بناء "على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، خلال اجتماعها الذي عُقِد الأحد".
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