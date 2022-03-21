https://arabic.sputniknews.com/20220321/البنك-المركزي-المصري-يعلن-رفع-أسعار-الفائدة-1-1060157581.html
البنك المركزي المصري يعلن رفع أسعار الفائدة 1%
البنك المركزي المصري يعلن رفع أسعار الفائدة 1%
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T08:07+0000
2022-03-21T08:07+0000
2022-03-21T08:07+0000
اقتصاد
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القاهرة - سبوتنيك. وقال البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "في ضوء التطورات الأخيرة؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% [± 2 نقطة مئوية] في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس".وأوضح أنه "تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%".في سيا متصل، كشفت بيانات رفينيتيف أنه تم تداول الجنيه المصري عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، وفي اليوم السابق، جرى تداول الجنيه عند نحو 15.7 جنيه للدولار، بحسب "رويترز".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار مصر الآن
البنك المركزي المصري يعلن رفع أسعار الفائدة 1%
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "في ضوء التطورات الأخيرة؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% [± 2 نقطة مئوية] في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس".
وأوضح أنه "تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%".
في سيا متصل، كشفت بيانات رفينيتيف أنه تم تداول الجنيه المصري
عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، وفي اليوم السابق، جرى تداول الجنيه عند نحو 15.7 جنيه للدولار، بحسب "رويترز".