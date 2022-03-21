https://arabic.sputniknews.com/20220321/رفينيتيف-الجنيه-المصري-يهبط-إلى-1742-1752-مقابل-الدولار-1060157198.html
رفينيتيف: الجنيه المصري يهبط إلى 17.42-17.52 مقابل الدولار
رفينيتيف: الجنيه المصري يهبط إلى 17.42-17.52 مقابل الدولار
كشفت بيانات رفينيتيف أنه تم تداول الجنيه المصري عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T07:55+0000
2022-03-21T07:55+0000
2022-03-21T07:55+0000
أخبار مصر الآن
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وفي اليوم السابق، جرى تداول الجنيه عند نحو 15.7 جنيه للدولار، بحسب "رويترز".ورفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية، في وقت سابق اليوم الاثنين.وأخيرا، رجح محللون لدى بنك الاستثمار "جي. بي. مورغن"، أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وأن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.وقال محللو البنك: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%".وذكر البنك أن سعر الجنيه المصري المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطًا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس، بحسب محللي "جي. بي. مورغان".
https://arabic.sputniknews.com/20220317/وكالة-بريطانيا-سددت-ديونها-البالغة-390-مليون-جنيه-إسترليني-لإيران-عبر-البنك-المركزي-العماني-1060017087.html
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أخبار مصر الآن
رفينيتيف: الجنيه المصري يهبط إلى 17.42-17.52 مقابل الدولار
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كشفت بيانات رفينيتيف أنه تم تداول الجنيه المصري عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين.
وفي اليوم السابق، جرى تداول الجنيه عند نحو 15.7 جنيه للدولار، بحسب "رويترز".
ورفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية، في وقت سابق اليوم الاثنين.
وأخيرا، رجح محللون لدى بنك الاستثمار "جي. بي. مورغن"، أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري
، وأن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
وقال محللو البنك: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%".
وذكر البنك أن سعر الجنيه المصري المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.
ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطًا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس، بحسب محللي "جي. بي. مورغان".