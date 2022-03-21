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السعودية تعلن إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط بعد تعرضها لهجمات جديدة
السعودية تعلن إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط بعد تعرضها لهجمات جديدة
أعلنت المملكة العربية السعودية إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من جماعة "أنصار الله"... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T11:12+0000
2022-03-21T11:28+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
أنصار الله
الحرب على اليمن
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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان من وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن استهداف مواقع إنتاج النفط والغاز في المملكة، سيؤثر "على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة.وكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/التحالف-العربي-يؤكد-استهداف-محطة-لأرامكو-في-جدة-1060143356.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, الحرب على اليمن

السعودية تعلن إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط بعد تعرضها لهجمات جديدة

11:12 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 21.03.2022)
© REUTERS / Maxim Shemetovمنشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019
منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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أعلنت المملكة العربية السعودية إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان من وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن استهداف مواقع إنتاج النفط والغاز في المملكة، سيؤثر "على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة.
خزان شركة أرامكو في جدة بعد تعرضه لقصف من جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
التحالف العربي يؤكد استهداف محطة لأرامكو في جدة
أمس, 17:00 GMT
وكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.
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