https://arabic.sputniknews.com/20220321/السعودية-تخلي-مسؤوليتها-من-أي-نقص-في-إمدادات-النفط-للأسواق-العالمية-بعد-هجمات-صاروخية-1060250724.html
السعودية تعلن إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط بعد تعرضها لهجمات جديدة
السعودية تعلن إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط بعد تعرضها لهجمات جديدة
أعلنت المملكة العربية السعودية إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من جماعة "أنصار الله"... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T11:12+0000
2022-03-21T11:12+0000
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العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
أنصار الله
الحرب على اليمن
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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان من وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن استهداف مواقع إنتاج النفط والغاز في المملكة، سيؤثر "على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة.وكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/التحالف-العربي-يؤكد-استهداف-محطة-لأرامكو-في-جدة-1060143356.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, الحرب على اليمن
السعودية تعلن إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط بعد تعرضها لهجمات جديدة
11:12 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان من وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن استهداف مواقع إنتاج النفط والغاز في المملكة، سيؤثر "على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية
التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة.
وكرت صحيفة "الشرق الأوسط
" السعودية أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.