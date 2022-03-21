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تركيا: ندعم مشروع الربط السككي بين ميناء الفاو العراقي وأوروبا
تركيا: ندعم مشروع الربط السككي بين ميناء الفاو العراقي وأوروبا
أعلنت القنصلية التركية في محافظة البصرة العراقية، اليوم الاثنين، دعمها لمشروع الربط السككي بين ميناء الفاو العراقي وأوروبا عبر تركيا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:30+0000
2022-03-21T12:30+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات للقنصل التركي العام بالبصرة محمد أوزكون، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال أوزكون إن مشروع الربط السككي بين ميناء الفاو في محافظة البصرة، وأوروبا عبر تركيا مازال في طور النقاشات بين الحكومة العراقية والتركية.وأشار إلى أن الحكومة التركية تهتم بهذا المشروع، معتبرا أنه من صالح بغداد وأنقرة.وأوضح أن هذا المشروع عراقي وأن الحكومة العراقية هي صاحبة القرار بشأنه، لافتا إلى أن "العراق أحال تصميم المشروع لشركة إيطالية".وذكر القنصل التركي أن "بلاده تدعم مشروع الربط وتنظر له بعين الايجابية"، مبينا أن الحكومة العراقية تدرس حاليا الجدوى من هذا المشروع.
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

تركيا: ندعم مشروع الربط السككي بين ميناء الفاو العراقي وأوروبا

12:30 GMT 21.03.2022
© وزارة الدفاع الروسيةقطار مدرع من أوكرانيا إلى روسيا
قطار مدرع من أوكرانيا إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت القنصلية التركية في محافظة البصرة العراقية، اليوم الاثنين، دعمها لمشروع الربط السككي بين ميناء الفاو العراقي وأوروبا عبر تركيا.
جاء ذلك في تصريحات للقنصل التركي العام بالبصرة محمد أوزكون، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال أوزكون إن مشروع الربط السككي بين ميناء الفاو في محافظة البصرة، وأوروبا عبر تركيا مازال في طور النقاشات بين الحكومة العراقية والتركية.
وأشار إلى أن الحكومة التركية تهتم بهذا المشروع، معتبرا أنه من صالح بغداد وأنقرة.
وأوضح أن هذا المشروع عراقي وأن الحكومة العراقية هي صاحبة القرار بشأنه، لافتا إلى أن "العراق أحال تصميم المشروع لشركة إيطالية".
وذكر القنصل التركي أن "بلاده تدعم مشروع الربط وتنظر له بعين الايجابية"، مبينا أن الحكومة العراقية تدرس حاليا الجدوى من هذا المشروع.
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