تغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

بعد تحذيرات الدفاع الروسية...تسرب للأمونيا في منطقة سومي الأوكرانية

قال رئيس إدارة سومي الإقليمية الأوكرانية، دميتري زيفيتسكي، إن تسربا للأمونيا حدث في مصنع SumyKhimProm المحلي، وتصل مساحة المنطقة المتضررة إلى 2.5 كيلومتر، ولا يوجد تهديد لسومي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت، يوم السبت، من خطر استفزازات بمواد كيميائية سامة في المنطقة. وأفاد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني، العقيد جنرال ميخائيل ميزينتسيف، أنه في مصنع الكيماويات SumyKhimProm في منطقة سومي، قام القوميون بتفخيخ منشآت التخزين الخاصة بالأمونيا والكلور من أجل القيام بعملية تسميم جماعي لسكان منطقة سومي إذا دخل الجيش الروسي المدينة.