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تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط شرق الصين وعلى متنها 133 راكبا
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/تغطية-مباشرة-اليوم-الخامس-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060152391.html
تغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T08:52+0000
2022-03-21T08:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

08:52 GMT 21.03.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
07:44 GMT 21.03.2022
الدفاع الروسية تعلن استهداف مركز لتدريب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بصاروخ مجنح عالي الدقة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن صواريخ كروز عالية الدقة أطلقت من الجو، أصابت مركز تدريب المرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية الأوكرانية، يقع في ساحة تدريب الأسلحة المشتركة نوفايا لوبوميركا في منطقة ريفنو، مضيفة أن أكثر من 80 من المرتزقة والقوميين قتلوا.
07:35 GMT 21.03.2022
تمكن طاقم المروحية الروسية "مي-24" ، أثناء أداء مهامه في منطقة دنيبر، من الإفلات من إصابة مباشرة بصاروخ "ستينغر" أطلقتها القوات الأوكرانية. انفجر الصاروخ بالقرب من ذيل الرافعة، لكن الطيار واصل الطيران.
07:23 GMT 21.03.2022
"غازبروم" تزود بشكل منتظم كمية الغاز المصدر عبر أوكرانيا، وتصل الكمية في 21 مارس إلى 104,7 مليون متر مكعب.
06:50 GMT 21.03.2022
باسورين: العديد من الخبراء يقولون إن زيلينسكي لا يسيطر على القوات الأوكرانية
قال ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا 24"، إن زيلينسكي لا يسيطر على القوات الأوكرانية بحسب رأي الكثير من الخبراء، مضيفا عن محاولات الجيش الأوكراني لضرب شبكات الكهرباء في الجمهورية، واصفا في الوقت ذاته الوضع بالصعب.
05:30 GMT 21.03.2022
مفوضة حقوق الإنسان في دونيتسك: القوميون المتطرفون الأوكرانيون عذبوا الناس في دونباس
قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا ماروزوفا، إن جميع الأشخاص في دونباس الذين لم يوافقوا واعترضوا على أفعال نظام كييف، تعرضوا للسجن والتعذيب على أيدي القوميين الأوكرانيين.
04:42 GMT 21.03.2022
بعد تحذيرات الدفاع الروسية...تسرب للأمونيا في منطقة سومي الأوكرانية
قال رئيس إدارة سومي الإقليمية الأوكرانية، دميتري زيفيتسكي، إن تسربا للأمونيا حدث في مصنع SumyKhimProm المحلي، وتصل مساحة المنطقة المتضررة إلى 2.5 كيلومتر، ولا يوجد تهديد لسومي.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت، يوم السبت، من خطر استفزازات بمواد كيميائية سامة في المنطقة. وأفاد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني، العقيد جنرال ميخائيل ميزينتسيف، أنه في مصنع الكيماويات SumyKhimProm في منطقة سومي، قام القوميون بتفخيخ منشآت التخزين الخاصة بالأمونيا والكلور من أجل القيام بعملية تسميم جماعي لسكان منطقة سومي إذا دخل الجيش الروسي المدينة.
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