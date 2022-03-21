تغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:44 GMT 21.03.2022
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن صواريخ كروز عالية الدقة أطلقت من الجو، أصابت مركز تدريب المرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية الأوكرانية، يقع في ساحة تدريب الأسلحة المشتركة نوفايا لوبوميركا في منطقة ريفنو، مضيفة أن أكثر من 80 من المرتزقة والقوميين قتلوا.
07:35 GMT 21.03.2022
تمكن طاقم المروحية الروسية "مي-24" ، أثناء أداء مهامه في منطقة دنيبر، من الإفلات من إصابة مباشرة بصاروخ "ستينغر" أطلقتها القوات الأوكرانية. انفجر الصاروخ بالقرب من ذيل الرافعة، لكن الطيار واصل الطيران.
07:23 GMT 21.03.2022
"غازبروم" تزود بشكل منتظم كمية الغاز المصدر عبر أوكرانيا، وتصل الكمية في 21 مارس إلى 104,7 مليون متر مكعب.
06:50 GMT 21.03.2022
باسورين: العديد من الخبراء يقولون إن زيلينسكي لا يسيطر على القوات الأوكرانية
قال ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا 24"، إن زيلينسكي لا يسيطر على القوات الأوكرانية بحسب رأي الكثير من الخبراء، مضيفا عن محاولات الجيش الأوكراني لضرب شبكات الكهرباء في الجمهورية، واصفا في الوقت ذاته الوضع بالصعب.
05:30 GMT 21.03.2022
مفوضة حقوق الإنسان في دونيتسك: القوميون المتطرفون الأوكرانيون عذبوا الناس في دونباس
قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا ماروزوفا، إن جميع الأشخاص في دونباس الذين لم يوافقوا واعترضوا على أفعال نظام كييف، تعرضوا للسجن والتعذيب على أيدي القوميين الأوكرانيين.
04:42 GMT 21.03.2022
بعد تحذيرات الدفاع الروسية...تسرب للأمونيا في منطقة سومي الأوكرانية
قال رئيس إدارة سومي الإقليمية الأوكرانية، دميتري زيفيتسكي، إن تسربا للأمونيا حدث في مصنع SumyKhimProm المحلي، وتصل مساحة المنطقة المتضررة إلى 2.5 كيلومتر، ولا يوجد تهديد لسومي.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت، يوم السبت، من خطر استفزازات بمواد كيميائية سامة في المنطقة. وأفاد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني، العقيد جنرال ميخائيل ميزينتسيف، أنه في مصنع الكيماويات SumyKhimProm في منطقة سومي، قام القوميون بتفخيخ منشآت التخزين الخاصة بالأمونيا والكلور من أجل القيام بعملية تسميم جماعي لسكان منطقة سومي إذا دخل الجيش الروسي المدينة.