https://arabic.sputniknews.com/20220321/تقارير-تتحدث-عن-شرط-أمريكي-يحدد-مصير-الاتفاق-النووي-الإيراني-1060276086.html
تقارير تتحدث عن شرط أمريكي يحدد مصير الاتفاق النووي الإيراني
تقارير تتحدث عن شرط أمريكي يحدد مصير الاتفاق النووي الإيراني
تعتمد محادثات استعادة الاتفاق النووي الإيراني على قرار محتمل للولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية، مقابل التزام إيران بخفض... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T16:43+0000
2022-03-21T16:43+0000
2022-03-21T16:43+0000
العالم
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موسكو- سبوتنيك. ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش خطة لإزالة اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.في المقابل أبدت السلطات الإسرائيلية استياءها من التقارير الإعلامية، مشيرة إلى أن "محاولة شطب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية هي إهانة للضحايا وتتجاهل الواقع الموثق المدعوم بأدلة قاطعة".وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مشاركة في المحادثات، إن الولايات المتحدة قد تقترح إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بشرط أن تلتزم إيران بـ"وقف عدوانها الإقليمي" وعدم استهداف الأمريكيين.لكن إذا لم تلتزم إيران بشروط الاتفاقية، فعندئذ ووفقا لوسائل الإعلام، قد تضع الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية مرة أخرى.ورغم المقترح الأمريكي، فإن عدم قدرة واشنطن وطهران على إيجاد حل وسط بشأن القضية قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات، التي نجح خلالها الطرفان في حل خلافات أخرى منذ ما يقرب من عام.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/البيت-الأبيض-يعلق-على-حذف-الحرس-الثوري-الإيراني-من-لائحة-الإرهاب-فيديو-1060095514.html
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العالم
تقارير تتحدث عن شرط أمريكي يحدد مصير الاتفاق النووي الإيراني
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تعتمد محادثات استعادة الاتفاق النووي الإيراني على قرار محتمل للولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية، مقابل التزام إيران بخفض التوترات في المنطقة.
موسكو- سبوتنيك
. ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش خطة لإزالة اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.
في المقابل أبدت السلطات الإسرائيلية
استياءها من التقارير الإعلامية، مشيرة إلى أن "محاولة شطب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية هي إهانة للضحايا وتتجاهل الواقع الموثق المدعوم بأدلة قاطعة".
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مشاركة في المحادثات، إن الولايات المتحدة قد تقترح إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بشرط أن تلتزم إيران بـ"وقف عدوانها الإقليمي" وعدم استهداف الأمريكيين.
لكن إذا لم تلتزم إيران بشروط الاتفاقية، فعندئذ ووفقا لوسائل الإعلام، قد تضع الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية مرة أخرى.
ورغم المقترح الأمريكي، فإن عدم قدرة واشنطن وطهران على إيجاد حل وسط بشأن القضية قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات، التي نجح خلالها الطرفان في حل خلافات أخرى منذ ما يقرب من عام.