https://arabic.sputniknews.com/20220321/تقرير-أبو-ظبي-تستثمر-ملياري-دولار-في-مصر-1060274419.html
تقرير: أبو ظبي تستثمر ملياري دولار في مصر
تقرير: أبو ظبي تستثمر ملياري دولار في مصر
اتفق صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي مع القاهرة على استثمار نحو ملياري دولار في مصر، عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك متداول... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T16:03+0000
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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على المحادثات السرية، قولها إن أحد أجزاء الاتفاق ينص على شراء شركة أبو ظبي القابضة لنحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي.إلى جانب حصة البنك التجاري الدولي، التي شكلت نحو نصف الصفقة الإجمالية، ستشتري "القابضة" حصصا في أربع شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية، بما في ذلك "فوري".سيكون مثل هذا التمويل موضع ترحيب بالنسبة لمصر، حيث يتعرض الاقتصاد لضغوط متزايدة من جراء موجات الصدمة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.عقد البنك المركزي المصري اجتماعا مفاجئا للجنة السياسية اليوم الاثنين، وقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017، في حين تراجعت العملة بشكل حاد.حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الأزمة في أوكرانيا ستؤدي إلى "انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر بالنسبة لمصر".أقامت مصر والإمارات منصة استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، والتي تدار من خلال صندوق الثروة السيادي المصري وشركة أبو ظبي القابضة.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/لماذا-هبط-الجنيه-المصري-بأكثر-من-15-أمام-الدولار-بشكل-مفاجئ؟-1060254848.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
تقرير: أبو ظبي تستثمر ملياري دولار في مصر
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اتفق صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي مع القاهرة على استثمار نحو ملياري دولار في مصر، عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك متداول في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على المحادثات السرية، قولها إن أحد أجزاء الاتفاق ينص على شراء شركة أبو ظبي القابضة لنحو 18% من أسهم
البنك التجاري الدولي.
إلى جانب حصة البنك التجاري الدولي، التي شكلت نحو نصف الصفقة الإجمالية، ستشتري "القابضة" حصصا في أربع شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية، بما في ذلك "فوري".
سيكون مثل هذا التمويل موضع ترحيب بالنسبة لمصر، حيث يتعرض الاقتصاد لضغوط متزايدة
من جراء موجات الصدمة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
عقد البنك المركزي المصري اجتماعا مفاجئا للجنة السياسية اليوم الاثنين، وقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017، في حين تراجعت العملة بشكل حاد.
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الأزمة في أوكرانيا ستؤدي إلى "انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر بالنسبة لمصر".
أقامت مصر والإمارات منصة استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، والتي تدار من خلال صندوق الثروة السيادي المصري وشركة أبو ظبي القابضة.