https://arabic.sputniknews.com/20220321/الأسهم-المصرية-تسجل-أكبر-مكاسبها-منذ-عامين-بعد-قرار-البنك-المركزي-1060270959.html
الأسهم المصرية تسجل أكبر مكاسبها منذ عامين بعد قرار البنك المركزي
الأسهم المصرية تسجل أكبر مكاسبها منذ عامين بعد قرار البنك المركزي
سجل مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية أكبر مكاسبه منذ نحو عامين، اليوم الاثنين، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، في الوقت الذي تباين فيه... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:57+0000
2022-03-21T14:57+0000
2022-03-21T14:57+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101934/43/1019344366_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_61739c6f3c8d993233a9b494ba7fc2e2.jpg
وأغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا بنسبة 4.5%، عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم، بحسب وكالة "رويترز".وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بفعل الضغوط المتجددة من جراء الأزمة الأوكرانية، وفي ظل عدم وجود أي مؤشر على وقف إطلاق النار حتى مع استمرار الجهود الدبلوماسية.ارتفعت أسعار النفط مع صعود خام برنت فوق 114 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تدرس فيه دول أوروبية الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظر النفط الروسي، حيث حذرت ألمانيا والدنمارك من هذه الخطوة.في الوقت نفسه، قالت السعودية إنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية بعدما تسببت الهجمات الحوثية الأخيرة في انخفاض مؤقت للإنتاج في مشروع مصفاة "أرامكو" السعودية.وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.3%، وهبط مؤشر أبو ظبي للجلسة الثانية على التوالي متراجعا 0.5%، فيما صعد مؤشر دبي 0.3% وارتفع المؤشر القطري 0.4%.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/لماذا-هبط-الجنيه-المصري-بأكثر-من-15-أمام-الدولار-بشكل-مفاجئ؟-1060254848.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101934/43/1019344366_482:0:2835:1765_1920x0_80_0_0_8939251337aa08da93a0655c46313cd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار مصر الآن
الأسهم المصرية تسجل أكبر مكاسبها منذ عامين بعد قرار البنك المركزي
تابعنا عبر
سجل مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية أكبر مكاسبه منذ نحو عامين، اليوم الاثنين، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، في الوقت الذي تباين فيه أداء الأسواق الأخرى بالشرق الأوسط.
وأغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا بنسبة 4.5%، عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1%
في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم، بحسب وكالة "رويترز".
وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بفعل الضغوط المتجددة من جراء الأزمة الأوكرانية، وفي ظل عدم وجود أي مؤشر على وقف إطلاق النار حتى مع استمرار الجهود الدبلوماسية.
ارتفعت أسعار النفط مع صعود خام برنت فوق 114 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تدرس فيه دول أوروبية الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظر النفط الروسي، حيث حذرت ألمانيا والدنمارك من هذه الخطوة.
في الوقت نفسه، قالت السعودية إنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص
في إمدادات النفط للأسواق العالمية بعدما تسببت الهجمات الحوثية الأخيرة في انخفاض مؤقت للإنتاج في مشروع مصفاة "أرامكو" السعودية.
وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.3%، وهبط مؤشر أبو ظبي للجلسة الثانية على التوالي متراجعا 0.5%، فيما صعد مؤشر دبي 0.3% وارتفع المؤشر القطري 0.4%.