https://arabic.sputniknews.com/20220321/حجب-فيسبوك-وإنستغرام-قاب-قوسين-أو-أدنى-بعد-تدخل-المخابرات-الروسية-1060248774.html
حجب "فيسبوك" و"إنستغرام" قاب قوسين أو أدنى بعد تدخل المخابرات الروسية
حجب "فيسبوك" و"إنستغرام" قاب قوسين أو أدنى بعد تدخل المخابرات الروسية
دعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، والهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، دعوى مكتب المدعي العام... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T10:35+0000
2022-03-21T10:35+0000
2022-03-21T10:35+0000
روسيا
فيسبوك
إنستغرام
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كما اقترح "تنفيذ القرار على الفور في حالة الحظر، دون انتظار دخوله حيز التنفيذ".وأشار المتحدث باسم "روسكومنادزور" أيضًا إلى "انتهاكات عديدة"، ورفض الشركة "إزالة المحتوى المحظور في روسيا".ودفع محامي الشركة الأمريكية خلال جلسات الاستماع بدعوى أن "ميتا غيرت سياستها ولا تسمح برهاب روسيا (روسوفوبيا)، وترفض الدعوة إلى العنف ضد الروس على مواقعها".وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات "روسكومنادزور"، في 11 آذار/مارس، عن تقييد الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بسبب دعوات العنف ضد الروس.وقالت "روسكومنادزور": "بناء على متطلبات مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي، سيكون الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي على "إنستغرام"... على أراضي الاتحاد الروسي محدودا".وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي "الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
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روسيا, فيسبوك, إنستغرام
حجب "فيسبوك" و"إنستغرام" قاب قوسين أو أدنى بعد تدخل المخابرات الروسية
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دعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، والهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، دعوى مكتب المدعي العام بحظر أنشطة شركة "ميتا" في روسيا، بسبب الأنشطة المتطرفة، وفقًا لتقرير مراسل "سبوتنيك" من قاعة محكمة "تفيرسكوي" في موسكو.
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي:
"سياسة ميتا موجهة ضد مصالح روسيا ومواطنيها، بما في ذلك العسكريون".
المتحدث باسم جهاز الأمن الفيدرالي
كما اقترح "تنفيذ القرار على الفور في حالة الحظر، دون انتظار دخوله حيز التنفيذ".
وأشار المتحدث باسم "روسكومنادزور" أيضًا إلى "انتهاكات عديدة"، ورفض الشركة "إزالة المحتوى المحظور في روسيا".
ودفع محامي الشركة الأمريكية خلال جلسات الاستماع بدعوى أن "ميتا غيرت سياستها ولا تسمح برهاب روسيا (روسوفوبيا)، وترفض الدعوة إلى العنف ضد الروس على مواقعها".
"الشركة غيرت سياستها بعد نقاش عام، التحريض على كراهية المدنيين الروس، والخوف من روسيا، والدعوات للمضايقات غير مقبولة، كما أننا لا نسمح بالدعوات لاغتيال رؤساء دول".
وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات "روسكومنادزور"، في 11 آذار/مارس، عن تقييد الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بسبب دعوات العنف ضد الروس.
وقالت "روسكومنادزور": "بناء على متطلبات مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي، سيكون الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي على "إنستغرام"... على أراضي الاتحاد الروسي محدودا".
وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا"
منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.
وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي "الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".