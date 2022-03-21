https://arabic.sputniknews.com/20220321/خبيرة-عراقية-أكثر-من-مليون-عراقي-يعانون-من-آثار-اليورانيوم-الأمريكي-المنضب-1060256244.html
خبيرة عراقية: أكثر من مليون عراقي يعانون من آثار "اليورانيوم الأمريكي المنضب"
خبيرة عراقية: أكثر من مليون عراقي يعانون من آثار "اليورانيوم الأمريكي المنضب"
قالت سعاد العزاوي، الخبيرة العراقية في مجال التلوث الإشعاعي، إن "أكثر من مليون مواطن عراقي يمكن أن يتأثروا باستخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب من قبل الجيش... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:58+0000
2022-03-21T12:58+0000
2022-03-21T12:58+0000
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت الخبيرة، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إلى أن "الولايات المتحدة استخدمت ذخيرة اليورانيوم المنضب لأول مرة في العراق خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991، وبعد ذلك، استخدم الجيش الأمريكي ما يصل إلى مليون قذيفة من هذه القذائف في البلاد".وذكرت أنه "في 2003-2004، استخدمت القوات الأمريكية 181 ألف قذيفة، ليس فقط في البصرة، بل في بغداد وكربلاء والنجف وبعقوبة والفلوجة، وفي عام 2004، تم استخدامها بشكل مكثف بشكل خاص في الفلوجة".وأفادت العزاوي بأن "ما يصل إلى 15% من الأطفال المولودين في الفلوجة، يعانون من تشوهات خلقية ناجمة عن استخدام الولايات المتحدة للأسلحة غير المشروعة، و5% منهم يتعرضون للوفاة".وأردفت الخبيرة: "بعد الاحتلال في عام 2003، كان هناك حوالي 330 منشأة ملوثة بالمواد المشعة، بما في ذلك اليورانيوم المنضب، وبعد ذلك وصل عدد هذه المشآت إلى 1130، لذلك هناك مشكلة، ومع ذلك، لا يتم الحديث عن هذه المشكلة علانية مع الأشخاص المتضررين منها".وبحسب العزاوي، فإن "الأمريكيين أولاً، والسلطات المعينة من قبل إدارة الاحتلال ثانيا، حاولت لسنوات عديدة التكتم ونفي وجود هذه المشكلة".وأوضحت أن "مليون ومائتا ألف مواطن تلقوا جرعة من الإشعاع (بسبب استخدام القذائف الأمريكية مع اليورانيوم المنضب)، هناك مصادر للتلوث وأشخاص تلقوا جرعات عالية من الإشعاع، وهم بحاجة إلى العناية بهم، وتزويدهم بالتشخيص والرعاية الطبية والمستشفيات والأدوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/حجب-فيسبوك-وإنستغرام-قاب-قوسين-أو-أدنى-بعد-تدخل-المخابرات-الروسية-1060248774.html
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العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
خبيرة عراقية: أكثر من مليون عراقي يعانون من آثار "اليورانيوم الأمريكي المنضب"
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قالت سعاد العزاوي، الخبيرة العراقية في مجال التلوث الإشعاعي، إن "أكثر من مليون مواطن عراقي يمكن أن يتأثروا باستخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب من قبل الجيش الأمريكي خلال عمليتين عسكريتين في البلاد".
وأشارت الخبيرة، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إلى أن "الولايات المتحدة استخدمت ذخيرة اليورانيوم المنضب لأول مرة في العراق خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991، وبعد ذلك، استخدم الجيش الأمريكي ما يصل إلى مليون قذيفة من هذه القذائف في البلاد".
وذكرت أنه "في 2003-2004، استخدمت القوات الأمريكية 181 ألف قذيفة، ليس فقط في البصرة، بل في بغداد وكربلاء والنجف وبعقوبة والفلوجة، وفي عام 2004، تم استخدامها بشكل مكثف بشكل خاص في الفلوجة".
وأفادت العزاوي بأن "ما يصل إلى 15% من الأطفال المولودين في الفلوجة، يعانون من تشوهات خلقية ناجمة عن استخدام الولايات المتحدة للأسلحة غير المشروعة، و5% منهم يتعرضون للوفاة".
"الأسلحة المشعة تلحق الأذى بشعب العراق حتى بعد الحرب، وتشكل مقابر المعدات العسكرية العراقية التي دمرت خلال حملتين عسكريتين أميركيتين مصدر إشعاع مستمر، وبؤرة لانتشار الأمراض الخطيرة، ويوجد الآن ما يصل إلى 22 مطمرًا من هذا القبيل في العراق، كما أن العواصف الرملية تسهل انتشار الإشعاع".
سعاد العزاوي
خبيرة عراقية في مجال التلوث الإشعاعي
وأردفت الخبيرة: "بعد الاحتلال في عام 2003، كان هناك حوالي 330 منشأة ملوثة بالمواد المشعة، بما في ذلك اليورانيوم المنضب، وبعد ذلك وصل عدد هذه المشآت إلى 1130، لذلك هناك مشكلة، ومع ذلك، لا يتم الحديث عن هذه المشكلة علانية مع الأشخاص المتضررين منها".
وبحسب العزاوي، فإن "الأمريكيين أولاً، والسلطات المعينة من قبل إدارة الاحتلال ثانيا، حاولت لسنوات عديدة التكتم ونفي وجود هذه المشكلة".
وأوضحت أن "مليون ومائتا ألف مواطن تلقوا جرعة من الإشعاع (بسبب استخدام القذائف الأمريكية مع اليورانيوم المنضب)، هناك مصادر للتلوث وأشخاص تلقوا جرعات عالية من الإشعاع، وهم بحاجة إلى العناية بهم، وتزويدهم بالتشخيص والرعاية الطبية والمستشفيات والأدوية".