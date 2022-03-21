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https://arabic.sputniknews.com/20220321/طالبان-تقول-إنها-لن-تحتفل-بعيد-النوروز-التقليدي-لكنها-ستسمح-للشعب-بالاحتفال-1060273904.html
"طالبان" تقول إنها لن تحتفل بعيد "النوروز" التقليدي لكنها ستسمح للشعب بالاحتفال
"طالبان" تقول إنها لن تحتفل بعيد "النوروز" التقليدي لكنها ستسمح للشعب بالاحتفال
أعلنت حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان، أن البلاد لن تحتفل رسميا بالسنة الفارسية الجديدة المعروفة باسم "نوروز"، لكنها لن تمنع السكان من الاحتفال بها. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T16:06+0000
2022-03-21T16:06+0000
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
حركة طالبان
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أوضح المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، لـ"بي بي سي" أن الحكومة لا تؤيَد الاحتفال بعيد نوروز لأنه يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، إلا أنها لن تمنع الناس من الاحتفال به.يعدَ نوروز مهرجانا مهما في أفغانستان وهو احتفال تقليدي وكان يوم عطلة رسمية، وقد زُيَنت أجزاء من العاصمة كابول ومدينة مزار الشريف الواقعة شمالي البلاد بأعلام ملونة، وسيَقام حفل رفع الراية التقليدي في كلتا المدينتين.ودعا بعض سكان مدينة مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ الأسبوع الماضي إلى الاحتفال الرسمي بنوروز كما في السنوات السابقة، حيث تستضيف المدينة آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد.وأقيمت احتفالات نوروز في العامين الماضيين في أفغانستان من دون مشاركة جماهيرية بسبب تفشي فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/عيد-النوروز-في-مختلف-دول-العالم-1060251924.html
أخبار أفغانستان اليوم
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم, حركة طالبان

"طالبان" تقول إنها لن تحتفل بعيد "النوروز" التقليدي لكنها ستسمح للشعب بالاحتفال

16:06 GMT 21.03.2022
© REUTERS / Murad Sezerالحاضرون يرفعون أصابعهم في لافتة سلام خلال احتفال النوروز، الذي يصادف قدوم الربيع، في اسطنبول، تركيا، 20 مارس 2022.
الحاضرون يرفعون أصابعهم في لافتة سلام خلال احتفال النوروز، الذي يصادف قدوم الربيع، في اسطنبول، تركيا، 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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أعلنت حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان، أن البلاد لن تحتفل رسميا بالسنة الفارسية الجديدة المعروفة باسم "نوروز"، لكنها لن تمنع السكان من الاحتفال بها.
أوضح المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، لـ"بي بي سي" أن الحكومة لا تؤيَد الاحتفال بعيد نوروز لأنه يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، إلا أنها لن تمنع الناس من الاحتفال به.
الأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية، احتفالاً بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
عيد "النوروز" في مختلف دول العالم
12:36 GMT
يعدَ نوروز مهرجانا مهما في أفغانستان وهو احتفال تقليدي وكان يوم عطلة رسمية، وقد زُيَنت أجزاء من العاصمة كابول ومدينة مزار الشريف الواقعة شمالي البلاد بأعلام ملونة، وسيَقام حفل رفع الراية التقليدي في كلتا المدينتين.
ودعا بعض سكان مدينة مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ الأسبوع الماضي إلى الاحتفال الرسمي بنوروز كما في السنوات السابقة، حيث تستضيف المدينة آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد.
وأقيمت احتفالات نوروز في العامين الماضيين في أفغانستان من دون مشاركة جماهيرية بسبب تفشي فيروس كورونا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:20 GMT
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