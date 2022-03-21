https://arabic.sputniknews.com/20220321/عيد-النوروز-في-مختلف-دول-العالم-1060251924.html
عيد "النوروز" في مختلف دول العالم
عيد "النوروز" في مختلف دول العالم
يصادف اليوم، 21 مارس/ آذار، عيد النوروز - عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي. وترون في ألبوم "سبوتنيك" الشعوب التي احتفلت به... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:36+0000
2022-03-21T12:36+0000
2022-03-21T12:36+0000
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عيد "النوروز" في مختلف دول العالم
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يصادف اليوم، 21 مارس/ آذار، عيد النوروز - عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي. وترون في ألبوم "سبوتنيك" الشعوب التي احتفلت به عشية اليوم.
© REUTERS / Ari Jalalروزغار حسن سعيد، 57 عامًا، رجل كردي يقود مجموعة من الشباب وهم يحملون المشاعل للاحتفال بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، العراق، 20 مارس 2022.
روزغار حسن سعيد، 57 عامًا، رجل كردي يقود مجموعة من الشباب وهم يحملون المشاعل للاحتفال بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، العراق، 20 مارس 2022.
© AFP 2022
يشاهد الناس عرضًا مائيًا أثناء حضورهم للاحتفال بعيد نوروز (الربيع)، رأس السنة الفارسية، في مركز تسوق إيران مول في العاصمة الإيرانية طهران، في 20 مارس 2022.
يشاهد الناس عرضًا مائيًا أثناء حضورهم للاحتفال بعيد نوروز (الربيع)، رأس السنة الفارسية، في مركز تسوق إيران مول في العاصمة الإيرانية طهران، في 20 مارس 2022.
© AFP 2022 / Anwar Amroأحد أبناء الجالية الكردية في لبنان يشارك في احتفال بعيد النوروز في العاصمة اللبنانية بيروت، لبنان 20 مارس 2022.
أحد أبناء الجالية الكردية في لبنان يشارك في احتفال بعيد النوروز في العاصمة اللبنانية بيروت، لبنان 20 مارس 2022.
نساء كرديات يرقصن خلال احتفالات عيد النوروز، بيروت، لبنان، 20 مارس 2022.
© AFP 2022الناس يشاهدون الألعاب النارية تضيء السماء أثناء حضورهم حفل للاحتفال بعيد نوروز، رأس السنة الفارسية ، في مركز تسوق إيران مول في العاصمة الإيرانية طهران، إيران 20 مارس 2022.
الناس يشاهدون الألعاب النارية تضيء السماء أثناء حضورهم حفل للاحتفال بعيد نوروز، رأس السنة الفارسية ، في مركز تسوق إيران مول في العاصمة الإيرانية طهران، إيران 20 مارس 2022.
© REUTERS / Ari Jalalالأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية، احتفالاً بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022.
الأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية، احتفالاً بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022.
© REUTERS / Murad Sezer
الحاضرون يرفعون أصابعهم في لافتة سلام خلال احتفال النوروز، الذي يصادف قدوم الربيع، في إسطنبول، تركيا، 20 مارس 2022.
الحاضرون يرفعون أصابعهم في لافتة سلام خلال احتفال النوروز، الذي يصادف قدوم الربيع، في إسطنبول، تركيا، 20 مارس 2022.
أعلام معلقة في أحد الشوارع قبل رأس السنة الفارسية الجديدة أو عيد النوروز في كابول، أفغانستان، 16 مارس 2022.
© REUTERS / Ari Jalalالأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية أثناء احتفالهم بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية الجديدة، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022.
الأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية أثناء احتفالهم بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية الجديدة، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022.
© AFP 2022 / -
يستخدم الناس هواتفهم للتصوير أثناء احتفال بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية، في مركز تسوق إيراني في العاصمة الإيرانية طهران، إيران 20 مارس 2022.
يستخدم الناس هواتفهم للتصوير أثناء احتفال بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية، في مركز تسوق إيراني في العاصمة الإيرانية طهران، إيران 20 مارس 2022.