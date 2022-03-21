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عيد "النوروز" في مختلف دول العالم
عيد "النوروز" في مختلف دول العالم
يصادف اليوم، 21 مارس/ آذار، عيد النوروز - عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي. وترون في ألبوم "سبوتنيك" الشعوب التي احتفلت به... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
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عيد "النوروز" في مختلف دول العالم

12:36 GMT 21.03.2022
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يصادف اليوم، 21 مارس/ آذار، عيد النوروز - عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي. وترون في ألبوم "سبوتنيك" الشعوب التي احتفلت به عشية اليوم.
© REUTERS / Ari Jalalروزغار حسن سعيد، 57 عامًا، رجل كردي يقود مجموعة من الشباب وهم يحملون المشاعل للاحتفال بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، العراق، 20 مارس 2022.
روزغار حسن سعيد، 57 عامًا، رجل كردي يقود مجموعة من الشباب وهم يحملون المشاعل للاحتفال بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، العراق، 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Ari Jalal
روزغار حسن سعيد، 57 عامًا، رجل كردي يقود مجموعة من الشباب وهم يحملون المشاعل للاحتفال بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، العراق، 20 مارس 2022.
© AFP 2022

يشاهد الناس عرضًا مائيًا أثناء حضورهم للاحتفال بعيد نوروز (الربيع)، رأس السنة الفارسية، في مركز تسوق إيران مول في العاصمة الإيرانية طهران، في 20 مارس 2022.

يشاهد الناس عرضًا مائيًا أثناء حضورهم للاحتفال بعيد نوروز (الربيع)، رأس السنة الفارسية، في مركز تسوق إيران مول في العاصمة الإيرانية طهران، في 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022

يشاهد الناس عرضًا مائيًا أثناء حضورهم للاحتفال بعيد نوروز (الربيع)، رأس السنة الفارسية، في مركز تسوق إيران مول في العاصمة الإيرانية طهران، في 20 مارس 2022.

© AFP 2022 / Anwar Amroأحد أبناء الجالية الكردية في لبنان يشارك في احتفال بعيد النوروز في العاصمة اللبنانية بيروت، لبنان 20 مارس 2022.
أحد أبناء الجالية الكردية في لبنان يشارك في احتفال بعيد النوروز في العاصمة اللبنانية بيروت، لبنان 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Anwar Amro
أحد أبناء الجالية الكردية في لبنان يشارك في احتفال بعيد النوروز في العاصمة اللبنانية بيروت، لبنان 20 مارس 2022.
© REUTERS / Aziz Taherنساء كرديات يرقصن خلال احتفالات عيد النوروز، بيروت، لبنان، 20 مارس 2022.
نساء كرديات يرقصن خلال احتفالات عيد النوروز، بيروت، لبنان، 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Aziz Taher
نساء كرديات يرقصن خلال احتفالات عيد النوروز، بيروت، لبنان، 20 مارس 2022.
© AFP 2022الناس يشاهدون الألعاب النارية تضيء السماء أثناء حضورهم حفل للاحتفال بعيد نوروز، رأس السنة الفارسية ، في مركز تسوق إيران مول في العاصمة الإيرانية طهران، إيران 20 مارس 2022.
الناس يشاهدون الألعاب النارية تضيء السماء أثناء حضورهم حفل للاحتفال بعيد نوروز، رأس السنة الفارسية ، في مركز تسوق إيران مول في العاصمة الإيرانية طهران، إيران 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022
الناس يشاهدون الألعاب النارية تضيء السماء أثناء حضورهم حفل للاحتفال بعيد نوروز، رأس السنة الفارسية ، في مركز تسوق إيران مول في العاصمة الإيرانية طهران، إيران 20 مارس 2022.
© REUTERS / Ari Jalalالأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية، احتفالاً بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022.
الأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية، احتفالاً بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Ari Jalal
الأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية، احتفالاً بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022.
© REUTERS / Murad Sezer

الحاضرون يرفعون أصابعهم في لافتة سلام خلال احتفال النوروز، الذي يصادف قدوم الربيع، في إسطنبول، تركيا، 20 مارس 2022.

الحاضرون يرفعون أصابعهم في لافتة سلام خلال احتفال النوروز، الذي يصادف قدوم الربيع، في إسطنبول، تركيا، 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Murad Sezer

الحاضرون يرفعون أصابعهم في لافتة سلام خلال احتفال النوروز، الذي يصادف قدوم الربيع، في إسطنبول، تركيا، 20 مارس 2022.

© REUTERS / Charlotte Greenfieldأعلام معلقة في أحد الشوارع قبل رأس السنة الفارسية الجديدة أو عيد النوروز في كابول، أفغانستان، 16 مارس 2022.
أعلام معلقة في أحد الشوارع قبل رأس السنة الفارسية الجديدة أو عيد النوروز في كابول، أفغانستان، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS / Charlotte Greenfield
أعلام معلقة في أحد الشوارع قبل رأس السنة الفارسية الجديدة أو عيد النوروز في كابول، أفغانستان، 16 مارس 2022.
© REUTERS / Ari Jalalالأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية أثناء احتفالهم بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية الجديدة، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022.
الأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية أثناء احتفالهم بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية الجديدة، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS / Ari Jalal
الأكراد العراقيون يحملون المشاعل النارية أثناء احتفالهم بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية الجديدة، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، في كردستان العراق، العراق، 20 مارس 2022.
© AFP 2022 / -

يستخدم الناس هواتفهم للتصوير أثناء احتفال بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية، في مركز تسوق إيراني في العاصمة الإيرانية طهران، إيران 20 مارس 2022.

يستخدم الناس هواتفهم للتصوير أثناء احتفال بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية، في مركز تسوق إيراني في العاصمة الإيرانية طهران، إيران 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / -

يستخدم الناس هواتفهم للتصوير أثناء احتفال بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية، في مركز تسوق إيراني في العاصمة الإيرانية طهران، إيران 20 مارس 2022.

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