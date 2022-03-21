عيد "النوروز" في مختلف دول العالم

روزغار حسن سعيد، 57 عامًا، رجل كردي يقود مجموعة من الشباب وهم يحملون المشاعل للاحتفال بعيد النوروز، وهو احتفال بأول أيام الربيع ورأس السنة الفارسية، في بلدة أكرا بالقرب من دهوك، العراق، 20 مارس 2022.