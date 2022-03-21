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طواقم المدرعات في جمهورية دونيتسك يكشفون ضعف منظومة "جافلين" الأمريكية
طواقم المدرعات في جمهورية دونيتسك يكشفون ضعف منظومة "جافلين" الأمريكية
غنم جنود من فوج الدبابات الحادي عشر في جمهورية دونيتسك الشعبية صواريخ "جافلين" المضادة للدروع، حيث ألقاها الجيش الأوكراني في ساحة المعركة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T11:31+0000
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واعتبر المقاتلون أن "الولايات المتحدة أشادت عمدًا بمعداتها من أجل بيعها بشكل مربح إلى كييف".وقال أحد عناصر سلاح الدبابات لوكالة الأخبار الفيدرالية "فان": "كان هناك الكثير من الأساطير، كما أظهرت الممارسة، هذه حيلة تسويقية، وتم الإعلان عنها، وخصصت الدولة أموالًا للشراء".وأردف: "الولايات المتحدة تعرف كيف تقدم دعاية جيدة لأسلحتها، لكنها في الواقع ليست فعالة، صواريخنا القديمة من نوع "فاغوت"، وأنظمة الصواريخ التقليدية المضادة للدبابات هي أكثر فاعلية وأقل تكلفة".وقالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، في 1 آذار/ مارس، في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إن كييف كادت تنفد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر" وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "جافلين".كتبت "بوليتيكو" نقلاً عن اثنين من المشرعين الأمريكيين حضروا اجتماعًا مغلقًا اليوم الاثنين: "أخبرت ماركاروفا أعضاء مجلس الشيوخ أن أوكرانيا كانت على وشك النفاد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر" وخاصة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/حجب-فيسبوك-وإنستغرام-قاب-قوسين-أو-أدنى-بعد-تدخل-المخابرات-الروسية-1060248774.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
طواقم المدرعات في جمهورية دونيتسك يكشفون ضعف منظومة "جافلين" الأمريكية
11:31 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 11:37 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
غنم جنود من فوج الدبابات الحادي عشر في جمهورية دونيتسك الشعبية صواريخ "جافلين" المضادة للدروع، حيث ألقاها الجيش الأوكراني في ساحة المعركة.
واعتبر المقاتلون أن "الولايات المتحدة أشادت عمدًا بمعداتها من أجل بيعها بشكل مربح إلى كييف".
وقال أحد عناصر سلاح الدبابات لوكالة الأخبار الفيدرالية "فان"
: "كان هناك الكثير من الأساطير، كما أظهرت الممارسة، هذه حيلة تسويقية، وتم الإعلان عنها، وخصصت الدولة أموالًا للشراء".
"أعتقد أن هذه الأسلحة المضادة للدبابات لم تثبت نفسها، أعتقد أن شخصًا ما كسب المال منها، هذا كل ما في الأمر".
وأردف: "الولايات المتحدة تعرف كيف تقدم دعاية جيدة لأسلحتها، لكنها في الواقع ليست فعالة، صواريخنا القديمة من نوع "فاغوت"، وأنظمة الصواريخ التقليدية المضادة للدبابات هي أكثر فاعلية وأقل تكلفة".
وقالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، في 1 آذار/ مارس، في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إن كييف كادت تنفد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر" وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "جافلين".
كتبت "بوليتيكو" نقلاً عن اثنين من المشرعين الأمريكيين حضروا اجتماعًا مغلقًا اليوم الاثنين: "أخبرت ماركاروفا أعضاء مجلس الشيوخ أن أوكرانيا كانت على وشك النفاد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر" وخاصة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.