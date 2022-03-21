https://arabic.sputniknews.com/20220321/فصيل-عراقي-الوجود-الإسرائيلي-في-كردستان-للاعتداء-على-دول-الجوار-سيدخل-البلاد-في-صراعات-1060282823.html

فصيل عراقي: الوجود الإسرائيلي في كردستان للاعتداء على دول الجوار سيدخل البلاد في صراعات

فصيل عراقي: الوجود الإسرائيلي في كردستان للاعتداء على دول الجوار سيدخل البلاد في صراعات

حذرت "كتائب حزب الله" العراقية، اليوم الاثنين، من أن "الوجود الإسرائيلي في كردستان العراق للاعتداء على دول الجوار، سيدخل العراق في صراعات، وينقل الصراع إلى... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار العراق اليوم

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وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب حزب الله" العراقية، جعفر الحسيني، في حديث مع قناة "الميادين"، إن "هناك أدلة على أن إقليم كردستان يبيع النفط إلى الكيان الإسرائيلي"، مؤكدا أن "إمكانية الدفاع الجوي موجودة لدى المقاومة العراقية، وإن كانت محدودة".وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، 13 مارس/ آذار، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته

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