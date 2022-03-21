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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220321/قديروف-تم-اختيار-الأفضل-والأكثر-حماسا-لإرسالهم-إلى-أوكرانيا-1060275011.html
قديروف: تم اختيار "الأفضل والأكثر حماسا" لإرسالهم إلى أوكرانيا
قديروف: تم اختيار "الأفضل والأكثر حماسا" لإرسالهم إلى أوكرانيا
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان ستصل قريبا إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T16:32+0000
2022-03-21T16:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
جمهورية الشيشان
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ونشر قديروف مقطع فيديو عبر قناته في "تليغرام" يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا.وقال "هذا ليس سوى جزء صغير من أولئك الذين يريدون خدمة دولتهم. الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم حماسا. ولا يساورنا شك في أنهم سوف ينفذون مهامهم القتالية على أحسن وجه".هذا ونشر قديروف، أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر غنائم عسكرية أوكرانية عرضها في العاصمة غروزني.وأظهر المقطع المنشور قديروف وهو يقوم باستعراض الغنائم العسكرية المتمثلة بمركبات مدرعة عسكرية تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني خلال مهمات عسكرية في أوكرانيا.وبحسب قاديروف، يستخدم الضباط في الجيش الأوكراني هذه المركبات المصفحة للتنقل خلال العمليات العسكرية وهي مركبات أوكرانية الصنع، مشيرا إلى أنها جيدة للاستخدام ومضمونة وصنعت على مستوى عال وتحتوي على تقنيات متطورة وعالية الجودة.وقام قاديروف بنزع الملصقات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ووضع ملصقات تابعة له مكتوب عليها "أحمد القوة".وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, جمهورية الشيشان

قديروف: تم اختيار "الأفضل والأكثر حماسا" لإرسالهم إلى أوكرانيا

16:32 GMT 21.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان ستصل قريبا إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشر قديروف مقطع فيديو عبر قناته في "تليغرام" يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا.
وقال "هذا ليس سوى جزء صغير من أولئك الذين يريدون خدمة دولتهم. الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم حماسا. ولا يساورنا شك في أنهم سوف ينفذون مهامهم القتالية على أحسن وجه".
وأضاف قديروف أن الوحدات ستصل قريبا إلى أوكرانيا.
هذا ونشر قديروف، أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر غنائم عسكرية أوكرانية عرضها في العاصمة غروزني.
وأظهر المقطع المنشور قديروف وهو يقوم باستعراض الغنائم العسكرية المتمثلة بمركبات مدرعة عسكرية تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني خلال مهمات عسكرية في أوكرانيا.
وبحسب قاديروف، يستخدم الضباط في الجيش الأوكراني هذه المركبات المصفحة للتنقل خلال العمليات العسكرية وهي مركبات أوكرانية الصنع، مشيرا إلى أنها جيدة للاستخدام ومضمونة وصنعت على مستوى عال وتحتوي على تقنيات متطورة وعالية الجودة.
16:11 GMT
وقام قاديروف بنزع الملصقات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ووضع ملصقات تابعة له مكتوب عليها "أحمد القوة".
وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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