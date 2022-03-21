https://arabic.sputniknews.com/20220321/لأول-مرة-تلغرام-تتفوق-على-واتسآب-في-روسيا-1060249728.html
لأول مرة تلغرام تتفوق على واتسآب في روسيا
لأول مرة تلغرام تتفوق على واتسآب في روسيا
تفوقت شركة تلغرام الروسية في الأسبوعين الأولين من شهر مارس/ آذار الجاري، ولأول مرة على تطبيق واتسآب، الذي حظي بشعبية كبيرة بين الروس. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T11:19+0000
2022-03-21T11:19+0000
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وأشارت دراسة أجرتها شركة "ميغافون" للاتصالات الروسية، أن حصة تلغرام زادت في إجمالي حركة المرور بنسبة 15%، لتصل إلى 63% مقارنة بالفترة نفسها من الشهر السابق."في مارس 2022، ولأول مرة في روسيا، تفوقت خدمة شبكة تلغرام على واتسآب، وأصبحت أكثر برامج المراسلة شيوعًا في البلاد في الأسبوعين الأولين من شهر مارس، حيث زادت حصة تلغرام في إجمالي حركة المرور في برامج المراسلة من 48 إلى 63% مقارنةً بـ بالفترة نفسها الشهر الماضي.ونمت شعبية الخدمة على خلفية القيود المفروضة - تقييد برامج المراسلة الفورية والشبكات الاجتماعية الأخرى في روسيا.وبحسب الدراسة، كانت تلغرام وسيلة التواصل الاجتماعي رئيسية في 55 منطقة نهاية العام الماضي. وهي تحتل الآن مكانة رائدة في 82 منطقة. باستثناء داغستان وكاراتشاي - شركيسيا والشيشان، حيث يظل واتسآب هو أكثر برامج المراسلة شعبية.انخفضت حصة واتسآب في الوقت نفسه، من 48% إلى 32%. وتحتل حاليًا المرتبة الثانية من حيث حجم حركة المرور.كما أوضحت الدراسة: "أصبحت تلغرام أيضًا رائدة في استهلاك حركة المرور على الأجهزة المحمولة يوميًا: في المتوسط ، ينفق مستخدم واحد 101 ميغا بايت من حركة المرور على الخدمة، ومستخدمي "واتسآب" 26 ميغا بايت، ومستخدمي سبكة "فايبر" 8 ميغا بايت".في وقت سابق، قال مدير جمعية المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية والمراسلين، فلاديمير زيكوف، أن "هناك وظائف ورموز مخفية في تلغرام لا يعرفها سوى القليل من الناس".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير, أخبار واتسآب اليوم
لأول مرة تلغرام تتفوق على واتسآب في روسيا
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تفوقت شركة تلغرام الروسية في الأسبوعين الأولين من شهر مارس/ آذار الجاري، ولأول مرة على تطبيق واتسآب، الذي حظي بشعبية كبيرة بين الروس.
وأشارت دراسة أجرتها شركة "ميغافون" للاتصالات الروسية، أن حصة تلغرام زادت في إجمالي حركة المرور بنسبة 15%، لتصل إلى 63% مقارنة بالفترة نفسها من الشهر السابق.
"في مارس 2022، ولأول مرة في روسيا، تفوقت خدمة شبكة تلغرام على واتسآب، وأصبحت أكثر برامج المراسلة شيوعًا في البلاد في الأسبوعين الأولين من شهر مارس، حيث زادت حصة تلغرام في إجمالي حركة المرور في برامج المراسلة من 48 إلى 63% مقارنةً بـ بالفترة نفسها الشهر الماضي.
ونمت شعبية الخدمة على خلفية القيود المفروضة - تقييد برامج المراسلة الفورية والشبكات الاجتماعية الأخرى في روسيا.
وبحسب الدراسة، كانت تلغرام وسيلة التواصل الاجتماعي رئيسية في 55 منطقة نهاية العام الماضي. وهي تحتل الآن مكانة رائدة في 82 منطقة. باستثناء داغستان وكاراتشاي - شركيسيا والشيشان، حيث يظل واتسآب هو أكثر برامج المراسلة شعبية.
انخفضت حصة واتسآب في الوقت نفسه، من 48% إلى 32%. وتحتل حاليًا المرتبة الثانية من حيث حجم حركة المرور.
كما أوضحت الدراسة: "أصبحت تلغرام أيضًا رائدة في استهلاك حركة المرور على الأجهزة المحمولة يوميًا
: في المتوسط ، ينفق مستخدم واحد 101 ميغا بايت من حركة المرور على الخدمة، ومستخدمي "واتسآب" 26 ميغا بايت، ومستخدمي سبكة "فايبر" 8 ميغا بايت".
في وقت سابق، قال مدير جمعية المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية والمراسلين، فلاديمير زيكوف، أن "هناك وظائف ورموز مخفية في تلغرام لا يعرفها سوى القليل من الناس".