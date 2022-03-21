https://arabic.sputniknews.com/20220321/وزير-الدفاع-الإيراني-يتحدث-عن-خطوات-اتخذتها-بلاده-العام-الماضي-عززت-قدراتها-العسكرية-1060265772.html
وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن خطوات اتخذتها بلاده العام الماضي عززت قدراتها العسكرية
وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن خطوات اتخذتها بلاده العام الماضي عززت قدراتها العسكرية
أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني أن بلاده اتخذت خلال العام الماضي خطوات عززت قدراتها العسكرية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:39+0000
2022-03-21T14:39+0000
2022-03-21T14:39+0000
أخبار إيران
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وحسب بيان نشرته وكالة إرنا الإيرانية، قال أشتياني: "إن خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية وبنيتها الدفاعية".ولفت البيان الذي أصدره وزير الدفاع الإيراني بمناسبة عيد نوروز، وبدء العام الجديد، والذي يبدأ في الـ21 من مارس/ آذار، إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الدعم الشعبي للقوات المسلحة.وعن الدعم الشعبي، قال البيان إن "المنجزات التي تحققت في مجال التقدم العسكري وامتلاك التقنيات الحديثة في القوات المسلحة يرجع إلى دعم الشعب الذي كان دائمًا حارسا للبلاد في جميع المنعطفات التي مرت بها، إيمانًا منه بسياسة السلام ومقارعة العدو في مختلف التهديدات".
https://arabic.sputniknews.com/20220107/وزارة-الدفاع-الإسرائيلية-تعدد-قدرات-إيران-العسكرية-وتكشف-أسرارا-جديدة--1055057253.html
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أخبار إيران
وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن خطوات اتخذتها بلاده العام الماضي عززت قدراتها العسكرية
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أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني أن بلاده اتخذت خلال العام الماضي خطوات عززت قدراتها العسكرية.
وحسب بيان نشرته وكالة إرنا
الإيرانية، قال أشتياني: "إن خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية وبنيتها الدفاعية".
ولفت البيان الذي أصدره وزير الدفاع
الإيراني بمناسبة عيد نوروز، وبدء العام الجديد، والذي يبدأ في الـ21 من مارس/ آذار، إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الدعم الشعبي للقوات المسلحة.
وقال: "نشعر بسرور بالغ لأننا تمكنا بعون الله تعالى في العام الماضي من خلال التعاون والجهاد الدؤوب لزملائي في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في المؤسسات العسكرية والجامعات والمراكز الصناعية والشركات المعرفية والخبراء والعلماء والنخب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من اتخاذ خطوات راسخة لتعزيز الاقتدار العسكري والبنية الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية، تبعث على الفخر الوطني لهذا الشعب المجاهد".
وعن الدعم الشعبي، قال البيان إن "المنجزات التي تحققت في مجال التقدم العسكري وامتلاك التقنيات الحديثة في القوات المسلحة يرجع إلى دعم الشعب الذي كان دائمًا حارسا للبلاد في جميع المنعطفات
التي مرت بها، إيمانًا منه بسياسة السلام ومقارعة العدو في مختلف التهديدات".