عربي
الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم
https://arabic.sputniknews.com/20220321/وزير-الدفاع-الإيراني-يتحدث-عن-خطوات-اتخذتها-بلاده-العام-الماضي-عززت-قدراتها-العسكرية-1060265772.html
وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن خطوات اتخذتها بلاده العام الماضي عززت قدراتها العسكرية
وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن خطوات اتخذتها بلاده العام الماضي عززت قدراتها العسكرية
أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني أن بلاده اتخذت خلال العام الماضي خطوات عززت قدراتها العسكرية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:39+0000
2022-03-21T14:39+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646640_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_67442def8030159520e793241a6d5502.jpg
وحسب بيان نشرته وكالة إرنا الإيرانية، قال أشتياني: "إن خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية وبنيتها الدفاعية".ولفت البيان الذي أصدره وزير الدفاع الإيراني بمناسبة عيد نوروز، وبدء العام الجديد، والذي يبدأ في الـ21 من مارس/ آذار، إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الدعم الشعبي للقوات المسلحة.وعن الدعم الشعبي، قال البيان إن "المنجزات التي تحققت في مجال التقدم العسكري وامتلاك التقنيات الحديثة في القوات المسلحة يرجع إلى دعم الشعب الذي كان دائمًا حارسا للبلاد في جميع المنعطفات التي مرت بها، إيمانًا منه بسياسة السلام ومقارعة العدو في مختلف التهديدات".
https://arabic.sputniknews.com/20220107/وزارة-الدفاع-الإسرائيلية-تعدد-قدرات-إيران-العسكرية-وتكشف-أسرارا-جديدة--1055057253.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646640_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a523dcfcf1e1f0ed7d1c0743e2a72887.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن خطوات اتخذتها بلاده العام الماضي عززت قدراتها العسكرية

14:39 GMT 21.03.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
تابعنا عبرGoogle news
أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني أن بلاده اتخذت خلال العام الماضي خطوات عززت قدراتها العسكرية.
وحسب بيان نشرته وكالة إرنا الإيرانية، قال أشتياني: "إن خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية وبنيتها الدفاعية".
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعدد قدرات إيران العسكرية وتكشف أسرارا جديدة
7 يناير, 09:35 GMT
ولفت البيان الذي أصدره وزير الدفاع الإيراني بمناسبة عيد نوروز، وبدء العام الجديد، والذي يبدأ في الـ21 من مارس/ آذار، إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الدعم الشعبي للقوات المسلحة.

وقال: "نشعر بسرور بالغ لأننا تمكنا بعون الله تعالى في العام الماضي من خلال التعاون والجهاد الدؤوب لزملائي في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في المؤسسات العسكرية والجامعات والمراكز الصناعية والشركات المعرفية والخبراء والعلماء والنخب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من اتخاذ خطوات راسخة لتعزيز الاقتدار العسكري والبنية الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية، تبعث على الفخر الوطني لهذا الشعب المجاهد".

وعن الدعم الشعبي، قال البيان إن "المنجزات التي تحققت في مجال التقدم العسكري وامتلاك التقنيات الحديثة في القوات المسلحة يرجع إلى دعم الشعب الذي كان دائمًا حارسا للبلاد في جميع المنعطفات التي مرت بها، إيمانًا منه بسياسة السلام ومقارعة العدو في مختلف التهديدات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала