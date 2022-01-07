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وزارة الدفاع الإسرائيلية تعدد قدرات إيران العسكرية وتكشف أسرارا جديدة
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعدد قدرات إيران العسكرية وتكشف أسرارا جديدة
عددت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قدرات إيران العسكرية، في الداخل الإيراني وخارجه. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T09:35+0000
2022-01-07T09:35+0000
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ونشر الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مقالا على الموقع الإلكتروني للوزارة، عدَّد من خلاله القدرات العسكرية الإسرائيلية، محذرا منها ومن أي مواجهة مرتقبة بين بلاده وإيران.وتحت عنوان "الاستراتيجية العظمى لإسرائيل ضد التهديد الإيراني"، كتب عاموس غلعاد أن قدرات إيران تتكون من صناعة عسكرية مستمرة ومتطورة، وآلاف من الأسلحة الموجودة والمخزنة لدى "حزب الله" اللبناني، فضلا عن قدرات دقيقة وتقنية تعمل إيران على الاستمرار في تطويرها.ومن بين تلك التقنيات الحديثة التي تقوم إيران بتطويرها وتحديثها، الطائرات دون طيار المسلحة، وصواريخ كروز التي تقوم بتزويد مؤيديها بها، سواء في العراق أو سوريا، فيما اعتبر الجنرال عاموس غلعاد أن هناك أسلحة أخرى لإيران في المنطقة، ممثلة في أنفاق ""حزب الله" وحماس.وزعم الجنرال الإسرائيلي السابق أن هناك سلاحا آخر يتعلق بالأردن، وهو يتمثل في محاولة إيران الدائمة تقويض استقرار العلاقات العربية الإسرائيلية، خاصة الأردنية الإسرائيلية، بهدف تقوية موقف طهران في المنطقة، والإضرار بالمصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط.للمزيد: موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيلوحذر الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بلاده من أن إيران تستثمر قواتها وقدراتها، ولسنوات عديدة، في إنشاء بنية تحتية تكنولوجية وتشغيلية تساعدها على تطوير أسلحة نووية.
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إسرائيل, عالم, الأردن, أخبار حزب الله, إيران

وزارة الدفاع الإسرائيلية تعدد قدرات إيران العسكرية وتكشف أسرارا جديدة

09:35 GMT 07.01.2022
© AP Photo / Vahid Salemiالصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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عددت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قدرات إيران العسكرية، في الداخل الإيراني وخارجه.
ونشر الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مقالا على الموقع الإلكتروني للوزارة، عدَّد من خلاله القدرات العسكرية الإسرائيلية، محذرا منها ومن أي مواجهة مرتقبة بين بلاده وإيران.
وتحت عنوان "الاستراتيجية العظمى لإسرائيل ضد التهديد الإيراني"، كتب عاموس غلعاد أن قدرات إيران تتكون من صناعة عسكرية مستمرة ومتطورة، وآلاف من الأسلحة الموجودة والمخزنة لدى "حزب الله" اللبناني، فضلا عن قدرات دقيقة وتقنية تعمل إيران على الاستمرار في تطويرها.
ومن بين تلك التقنيات الحديثة التي تقوم إيران بتطويرها وتحديثها، الطائرات دون طيار المسلحة، وصواريخ كروز التي تقوم بتزويد مؤيديها بها، سواء في العراق أو سوريا، فيما اعتبر الجنرال عاموس غلعاد أن هناك أسلحة أخرى لإيران في المنطقة، ممثلة في أنفاق ""حزب الله" وحماس.
وزعم الجنرال الإسرائيلي السابق أن هناك سلاحا آخر يتعلق بالأردن، وهو يتمثل في محاولة إيران الدائمة تقويض استقرار العلاقات العربية الإسرائيلية، خاصة الأردنية الإسرائيلية، بهدف تقوية موقف طهران في المنطقة، والإضرار بالمصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط.
للمزيد: موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل
وحذر الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بلاده من أن إيران تستثمر قواتها وقدراتها، ولسنوات عديدة، في إنشاء بنية تحتية تكنولوجية وتشغيلية تساعدها على تطوير أسلحة نووية.
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