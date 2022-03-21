https://arabic.sputniknews.com/20220321/وكالة-سفيرة-المغرب-ستعود-إلى-مدريد-بعد-توضيح-إسبانيا-موقفها-من-الصحراء-الغربية-1060154925.html

وكالة: سفيرة المغرب ستعود إلى مدريد بعد توضيح إسبانيا موقفها من الصحراء الغربية

وكالة: سفيرة المغرب ستعود إلى مدريد بعد توضيح إسبانيا موقفها من الصحراء الغربية

أعلن مصدر في الحكومة الإسبانية أن سفيرة المغرب لدى مدريد ستعود بعد توضيح الأخيرة موقفها من قضية الصحراء الغربية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T07:35+0000

2022-03-21T07:35+0000

2022-03-21T07:35+0000

أخبار المغرب اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103367/28/1033672838_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_708bad2ed031464a0d7a4c533aa33ede.jpg

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر أن عودة السفيرة تأتي بعد أن أوضحت إسبانيا أنها تدعم اقتراح الرباط المتعلق بالحكم الذاتي للصحراء الغربية.وكان المغرب قد استدعى السفيرة كريمة بنيعيش في مايو/ أيار 2021، اعتراضًا على استقبال إسبانيا لأحد زعماء استقلال الصحراء الغربية، الذي كان يحمل وثائق جزائرية، لتلقي العلاج. وقالت الحكومة المغربية إنه لم يتم إبلاغها مسبقا بهذا الأمر.ويوم الجمعة، أعلنت الحكومة المغربية أن مدريد أبلغت الرباط، يوم الجمعة، بأنها تؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لقضية الصحراء الغربية، وتعتبرها "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

https://arabic.sputniknews.com/20220319/تغيرات-مهمة-في-العلاقات-بين-المغرب-وإسبانيا-بعد-تأييد-مدريد-لمقترح-الحكم-الذاتي--1060105800.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار المغرب اليوم