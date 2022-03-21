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https://arabic.sputniknews.com/20220321/وكالة-سفيرة-المغرب-ستعود-إلى-مدريد-بعد-توضيح-إسبانيا-موقفها-من-الصحراء-الغربية-1060154925.html
وكالة: سفيرة المغرب ستعود إلى مدريد بعد توضيح إسبانيا موقفها من الصحراء الغربية
وكالة: سفيرة المغرب ستعود إلى مدريد بعد توضيح إسبانيا موقفها من الصحراء الغربية
أعلن مصدر في الحكومة الإسبانية أن سفيرة المغرب لدى مدريد ستعود بعد توضيح الأخيرة موقفها من قضية الصحراء الغربية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T07:35+0000
2022-03-21T07:35+0000
أخبار المغرب اليوم
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر أن عودة السفيرة تأتي بعد أن أوضحت إسبانيا أنها تدعم اقتراح الرباط المتعلق بالحكم الذاتي للصحراء الغربية.وكان المغرب قد استدعى السفيرة كريمة بنيعيش في مايو/ أيار 2021، اعتراضًا على استقبال إسبانيا لأحد زعماء استقلال الصحراء الغربية، الذي كان يحمل وثائق جزائرية، لتلقي العلاج. وقالت الحكومة المغربية إنه لم يتم إبلاغها مسبقا بهذا الأمر.ويوم الجمعة، أعلنت الحكومة المغربية أن مدريد أبلغت الرباط، يوم الجمعة، بأنها تؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لقضية الصحراء الغربية، وتعتبرها "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
https://arabic.sputniknews.com/20220319/تغيرات-مهمة-في-العلاقات-بين-المغرب-وإسبانيا-بعد-تأييد-مدريد-لمقترح-الحكم-الذاتي--1060105800.html
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أخبار المغرب اليوم

وكالة: سفيرة المغرب ستعود إلى مدريد بعد توضيح إسبانيا موقفها من الصحراء الغربية

07:35 GMT 21.03.2022
© REUTERS / RAFAEL MARCHANTEرئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE
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أعلن مصدر في الحكومة الإسبانية أن سفيرة المغرب لدى مدريد ستعود بعد توضيح الأخيرة موقفها من قضية الصحراء الغربية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر أن عودة السفيرة تأتي بعد أن أوضحت إسبانيا أنها تدعم اقتراح الرباط المتعلق بالحكم الذاتي للصحراء الغربية.
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
تغيرات مهمة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا… بعد تأييد مدريد لمقترح "الحكم الذاتي"
19 مارس, 15:52 GMT
وكان المغرب قد استدعى السفيرة كريمة بنيعيش في مايو/ أيار 2021، اعتراضًا على استقبال إسبانيا لأحد زعماء استقلال الصحراء الغربية، الذي كان يحمل وثائق جزائرية، لتلقي العلاج.
وقالت الحكومة المغربية إنه لم يتم إبلاغها مسبقا بهذا الأمر.
ويوم الجمعة، أعلنت الحكومة المغربية أن مدريد أبلغت الرباط، يوم الجمعة، بأنها تؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لقضية الصحراء الغربية، وتعتبرها "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
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