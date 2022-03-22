عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-تدين-بشدة-هجوم-بئر-السبع-وتبدي-استعدادها-للمساعدة-في-التحقيق-1060327615.html
أمريكا تدين بشدة هجوم بئر السبع وتبدي استعدادها للمساعدة في التحقيق
أمريكا تدين بشدة هجوم بئر السبع وتبدي استعدادها للمساعدة في التحقيق
أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي نفذه فلسطيني، اليوم الثلاثاء، في بئر السبع جنوبي إسرائيل، معربة عن استعدادها للمساعدة في التحقيق في الحادث. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T21:41+0000
2022-03-22T21:41+0000
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048886201_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c809d10b7db53df436d4ce476e9de58a.jpg
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي.وقال برايس إن: "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي المقيت الذي وقع اليوم في بئر السبع بإسرائيل، وأدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين".وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة أن تقدم الدعم للحكومة الإسرائيلية للتحقيق في هذا الهجوم.في وقت سابق اليوم، أفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أن هناك شريكا له لم يعرف بعد من هو، قد قام بقتل 4 وإصابة 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، على الفور.وقتلت امرأتان ورجل آخر في عملية دهس، فيما قتل رجل آخر في عملية طعن، في وقت أصيبت امرأتان، واحدة في حالة خطرة والأخرى في حالة متوسطة.ونفذ الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المحلات التجارية في مدينة بئر السبع التي تقع جنوبي إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-عملية-طعن-بئر-السبع-تعني-فشلا-استخباراتيا-جديدا-في-إسرائيل-1060324670.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048886201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8317255b012e97571bef115c7287202.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم

أمريكا تدين بشدة هجوم بئر السبع وتبدي استعدادها للمساعدة في التحقيق

21:41 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبرGoogle news
أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي نفذه فلسطيني، اليوم الثلاثاء، في بئر السبع جنوبي إسرائيل، معربة عن استعدادها للمساعدة في التحقيق في الحادث.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
إعلام: عملية طعن بئر السبع تعني فشلا استخباراتيا جديدا في إسرائيل
20:13 GMT
وقال برايس إن: "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي المقيت الذي وقع اليوم في بئر السبع بإسرائيل، وأدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين".
وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة أن تقدم الدعم للحكومة الإسرائيلية للتحقيق في هذا الهجوم.
في وقت سابق اليوم، أفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أن هناك شريكا له لم يعرف بعد من هو، قد قام بقتل 4 وإصابة 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، على الفور.
وقتلت امرأتان ورجل آخر في عملية دهس، فيما قتل رجل آخر في عملية طعن، في وقت أصيبت امرأتان، واحدة في حالة خطرة والأخرى في حالة متوسطة.
ونفذ الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المحلات التجارية في مدينة بئر السبع التي تقع جنوبي إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала