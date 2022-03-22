https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-تدين-بشدة-هجوم-بئر-السبع-وتبدي-استعدادها-للمساعدة-في-التحقيق-1060327615.html
أمريكا تدين بشدة هجوم بئر السبع وتبدي استعدادها للمساعدة في التحقيق
أمريكا تدين بشدة هجوم بئر السبع وتبدي استعدادها للمساعدة في التحقيق
أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي نفذه فلسطيني، اليوم الثلاثاء، في بئر السبع جنوبي إسرائيل، معربة عن استعدادها للمساعدة في التحقيق في الحادث. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T21:41+0000
2022-03-22T21:41+0000
2022-03-22T21:41+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي.وقال برايس إن: "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي المقيت الذي وقع اليوم في بئر السبع بإسرائيل، وأدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين".وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة أن تقدم الدعم للحكومة الإسرائيلية للتحقيق في هذا الهجوم.في وقت سابق اليوم، أفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أن هناك شريكا له لم يعرف بعد من هو، قد قام بقتل 4 وإصابة 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، على الفور.وقتلت امرأتان ورجل آخر في عملية دهس، فيما قتل رجل آخر في عملية طعن، في وقت أصيبت امرأتان، واحدة في حالة خطرة والأخرى في حالة متوسطة.ونفذ الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المحلات التجارية في مدينة بئر السبع التي تقع جنوبي إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-عملية-طعن-بئر-السبع-تعني-فشلا-استخباراتيا-جديدا-في-إسرائيل-1060324670.html
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أخبار إسرائيل اليوم
أمريكا تدين بشدة هجوم بئر السبع وتبدي استعدادها للمساعدة في التحقيق
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أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي نفذه فلسطيني، اليوم الثلاثاء، في بئر السبع جنوبي إسرائيل، معربة عن استعدادها للمساعدة في التحقيق في الحادث.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي.
وقال برايس إن: "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي المقيت
الذي وقع اليوم في بئر السبع بإسرائيل، وأدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين".
وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة أن تقدم الدعم للحكومة الإسرائيلية للتحقيق في هذا الهجوم.
في وقت سابق اليوم، أفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أن هناك شريكا له لم يعرف بعد من هو، قد قام بقتل 4 وإصابة 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، على الفور.
وقتلت امرأتان ورجل آخر في عملية دهس، فيما قتل رجل آخر في عملية طعن، في وقت أصيبت امرأتان، واحدة في حالة خطرة والأخرى في حالة متوسطة.
ونفذ الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المحلات التجارية في مدينة بئر السبع التي تقع جنوبي إسرائيل.