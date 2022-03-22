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ارتفاع قتلى عملية الطعن في بئر السبع بإسرائيل إلى 4... وبينيت يعلق (فيديو وصور)
ارتفاع قتلى عملية الطعن في بئر السبع بإسرائيل إلى 4... وبينيت يعلق (فيديو وصور)
أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى عملية الطعن والدهس المزدوجة في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، إلى 4 قتلى وإصابتين. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:50+0000
2022-03-22T16:50+0000
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وأفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أن هناك شريكا له لم يعرف بعد من هو، قد قام بقتل 4 وإصابة 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، على الفور.وقتلت امرأتان ورجل آخر في عملية دهس، فيما قتل رجل آخر في عملية طعن، في وقت أصيبت امرأتان، واحدة في حالة خطرة والأخرى في حالة متوسطة.وقام الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المحلات التجارية في مدينة بئر السبع التي تقع جنوبي إسرائيل.ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الواقعة بأنها الأكبر والأقوى منذ عام 2016.من جهته، قدم نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعازيه لأسر الضحايا، داعيا إلى شفاء الجرحى، حيث أكدت وسائل الإعلام العبرية أنه يجري تقييما للوضع الأمني مع المسؤولين في الشرطة والجيش الإسرائيليين، مشددا على أن بلاده ستعمل جاهدة ضد "الإرهاب".
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أخبار العالم الآن, إسرائيل

ارتفاع قتلى عملية الطعن في بئر السبع بإسرائيل إلى 4... وبينيت يعلق (فيديو وصور)

16:50 GMT 22.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى عملية الطعن والدهس المزدوجة في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، إلى 4 قتلى وإصابتين.
وأفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أن هناك شريكا له لم يعرف بعد من هو، قد قام بقتل 4 وإصابة 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، على الفور.
وقتلت امرأتان ورجل آخر في عملية دهس، فيما قتل رجل آخر في عملية طعن، في وقت أصيبت امرأتان، واحدة في حالة خطرة والأخرى في حالة متوسطة.
وقام الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المحلات التجارية في مدينة بئر السبع التي تقع جنوبي إسرائيل.
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الواقعة بأنها الأكبر والأقوى منذ عام 2016.
من جهته، قدم نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعازيه لأسر الضحايا، داعيا إلى شفاء الجرحى، حيث أكدت وسائل الإعلام العبرية أنه يجري تقييما للوضع الأمني مع المسؤولين في الشرطة والجيش الإسرائيليين، مشددا على أن بلاده ستعمل جاهدة ضد "الإرهاب".
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