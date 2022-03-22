ارتفاع قتلى عملية الطعن في بئر السبع بإسرائيل إلى 4... وبينيت يعلق (فيديو وصور)
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى عملية الطعن والدهس المزدوجة في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، إلى 4 قتلى وإصابتين.
وأفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أن هناك شريكا له لم يعرف بعد من هو، قد قام بقتل 4 وإصابة 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، على الفور.
ח"כ ד"ר יובל שטייניץ באולפן: "צריך לשים לזה סוף ולפעול בנחישות כלפי ערביי ישראל שמרימים עלינו יד - אפילו מי שזורק אבנים צריך לשבת שנים ארוכות בכלא"#ריקלין_ושות@steinitz_yuval @Riklin10 pic.twitter.com/YQ5X7iYpt1— עכשיו 14 (@Now14Israel) March 22, 2022
وقتلت امرأتان ورجل آخر في عملية دهس، فيما قتل رجل آخر في عملية طعن، في وقت أصيبت امرأتان، واحدة في حالة خطرة والأخرى في حالة متوسطة.
وقام الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المحلات التجارية في مدينة بئر السبع التي تقع جنوبي إسرائيل.
"הבעת החרטה שלו נראית כנה" | זה מה שהשופט אמר על המחבל ב-2016https://t.co/vbgqoK0603 pic.twitter.com/LzGzk0goZj— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 22, 2022
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الواقعة بأنها الأكبر والأقوى منذ عام 2016.
"הסתכל עליי והמשיך לדקור את הבחורה": עדויות מזירת הפיגוע בב"ש— חדשות 13 (@newsisrael13) March 22, 2022
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(צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/vi8ou94qty
من جهته، قدم نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعازيه لأسر الضحايا، داعيا إلى شفاء الجرحى، حيث أكدت وسائل الإعلام العبرية أنه يجري تقييما للوضع الأمني مع المسؤولين في الشرطة والجيش الإسرائيليين، مشددا على أن بلاده ستعمل جاهدة ضد "الإرهاب".