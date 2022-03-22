https://arabic.sputniknews.com/20220322/أوكرانيا-واشنطن-تحضر-عقوبات-ضد-أغلبية-أعضاء-مجلس-الدوما-الروسي-بسبب-أوكرانيا-1060328482.html
إعلام: واشنطن تحضر عقوبات ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي بسبب أوكرانيا
إعلام: واشنطن تحضر عقوبات ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي بسبب أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية تحضر عقوبات جديدة ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي وذلك بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T23:17+0000
2022-03-22T23:17+0000
2022-03-22T23:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وبحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، "تحضر إدارة بايدن عقوبات جديدة ضد معظم أعضاء مجلس الدوما الروسي، الغرفة السفلى للبرلمان".وأكدت الصحيفة، أن بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو مجلس الدوما الروسي يوم الخميس خلال رحلته إلى أوروبا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-حزمة-خامسة-من-العقوبات-على-روسيا-ضمنها-حظر-إمدادات-النفط-1060152796.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا
إعلام: واشنطن تحضر عقوبات ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي بسبب أوكرانيا
23:17 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 23:50 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية تحضر عقوبات جديدة ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي وذلك بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، "تحضر إدارة بايدن عقوبات جديدة ضد معظم أعضاء مجلس الدوما الروسي، الغرفة السفلى للبرلمان".
وأكدت الصحيفة، أن بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو
مجلس الدوما الروسي يوم الخميس خلال رحلته إلى أوروبا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.