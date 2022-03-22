https://arabic.sputniknews.com/20220322/أوكرانيا-واشنطن-تحضر-عقوبات-ضد-أغلبية-أعضاء-مجلس-الدوما-الروسي-بسبب-أوكرانيا-1060328482.html

إعلام: واشنطن تحضر عقوبات ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي بسبب أوكرانيا

إعلام: واشنطن تحضر عقوبات ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي بسبب أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية تحضر عقوبات جديدة ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي وذلك بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T23:17+0000

2022-03-22T23:17+0000

2022-03-22T23:50+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الولايات المتحدة الأمريكية

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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وبحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، "تحضر إدارة بايدن عقوبات جديدة ضد معظم أعضاء مجلس الدوما الروسي، الغرفة السفلى للبرلمان".وأكدت الصحيفة، أن بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو مجلس الدوما الروسي يوم الخميس خلال رحلته إلى أوروبا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-حزمة-خامسة-من-العقوبات-على-روسيا-ضمنها-حظر-إمدادات-النفط-1060152796.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا