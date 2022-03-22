https://arabic.sputniknews.com/20220322/إصابة-54-فلسطينيا-بمواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-شمالي-القدس-1060317928.html
إصابة 54 فلسطينيا بمواجهات مع القوات الإسرائيلية شمالي القدس
إصابة 54 فلسطينيا بمواجهات مع القوات الإسرائيلية شمالي القدس
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إصابة 54 مواطنا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T17:11+0000
2022-03-22T17:11+0000
2022-03-22T17:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم قلنديا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقالت مصادر محلية إن: "قوات الاحتلال تمركزت بتعزيزات عسكرية عند الشارعين الرئيسيين للمخيم وبلدة كفر عقب، وأغلقت مدخليهما".وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت المواطن زياد الأعرج، موضحة أنه "والد الشهيد محمد، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في عام 2014."وذكرت المصادر ذاتها، أن مجموعة من قناصة القوات الإسرائيلية اعتلت أسطح منازل المواطنين في المخيم، وسط مواجهات مع الشباب الفلسطيني، أعقبها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية استولت على سيارتين من المخيم.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/إصابة-شرطي-إسرائيلي-إثر-عملية-طعن-في-القدس-1060141700.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
إصابة 54 فلسطينيا بمواجهات مع القوات الإسرائيلية شمالي القدس
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إصابة 54 مواطنا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.
جاء ذلك في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم قلنديا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
.
وقالت مصادر محلية إن: "قوات الاحتلال تمركزت بتعزيزات عسكرية عند الشارعين الرئيسيين للمخيم وبلدة كفر عقب، وأغلقت مدخليهما".
وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت المواطن زياد الأعرج، موضحة أنه "والد الشهيد محمد، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في عام 2014."
وذكرت المصادر ذاتها، أن مجموعة من قناصة القوات الإسرائيلية اعتلت أسطح منازل المواطنين في المخيم، وسط مواجهات مع الشباب الفلسطيني، أعقبها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية استولت على سيارتين من المخيم.