https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-سلطات-الطوارئ-الصينية-لم-تعثر-على-جثث-ركاب-طائرة-بوينغ-737-1060288912.html
إعلام: سلطات الطوارئ الصينية لم تعثر على جثث ركاب طائرة بوينغ 737
إعلام: سلطات الطوارئ الصينية لم تعثر على جثث ركاب طائرة بوينغ 737
كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإنقاذ والطوارئ لم تعثر على ناجين أو جثث ركاب وأفراد طاقم الطائرة التي سقطت جنوبي الصين. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:08+0000
2022-03-22T07:08+0000
2022-03-22T07:08+0000
العالم
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وذكرت صحيفة " غلوبال تايمز" التلفزيونية أن "فرق الإنقاذ التابعة للسلطات في منطقة الحادث لم تعثر على جثث للركاب أو طاقم الطائرة التي سقطت جنوبي الصين".وبحسب الصحيفة، تقوم السلطات بجمع أجزاء وشظايا الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737"، حيث أن المنطقة تتميز بتضاريس جبلية وعرة".وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على بطاقات هوية ومحافظ وممتلكات أخرى للركاب محترقة في موقع التحطم، لكن دون أثر واضح لجثث الركاب في المنطقة.وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأن طائرة بوينغ 737 تشغلها شركة طيران صينية، تحطمت وعلى متنها 133 راكبا، جنوبي الصين.وحسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي: "تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية تقل 133 شخصًا، مما تسبب في اندلاع حريق في غابة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: سلطات الطوارئ الصينية لم تعثر على جثث ركاب طائرة بوينغ 737
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كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإنقاذ والطوارئ لم تعثر على ناجين أو جثث ركاب وأفراد طاقم الطائرة التي سقطت جنوبي الصين.
وذكرت صحيفة " غلوبال تايمز" التلفزيونية أن "فرق الإنقاذ التابعة للسلطات في منطقة الحادث لم تعثر على جثث للركاب أو طاقم الطائرة التي سقطت جنوبي الصين".
وبحسب الصحيفة، تقوم السلطات بجمع أجزاء وشظايا الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737"، حيث أن المنطقة تتميز بتضاريس جبلية وعرة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على بطاقات هوية ومحافظ وممتلكات أخرى للركاب محترقة في موقع التحطم، لكن دون أثر واضح لجثث الركاب في المنطقة.
وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأن طائرة بوينغ 737 تشغلها شركة طيران صينية، تحطمت
وعلى متنها 133 راكبا، جنوبي الصين.
وحسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي: "تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية تقل 133 شخصًا، مما تسبب في اندلاع حريق في غابة".