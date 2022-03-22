https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-محلي-الإفراج-عن-المشمولين-بقرارات-العفو-لأمير-الكويت-غدا-1060316994.html
إعلام محلي: الإفراج عن المشمولين بقرارات العفو لأمير الكويت غدا
إعلام محلي: الإفراج عن المشمولين بقرارات العفو لأمير الكويت غدا
ذكرت تقارير إعلامية أن الإفراج عمن شملهم قرار العفو الأميري في الكويت سيكون غدا الأربعاء. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:52+0000
2022-03-22T16:52+0000
2022-03-22T16:52+0000
أخبار الكويت اليوم
عفو رئاسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1046681441_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a3c9d7306a8ad685a52ac1f7a60b5765.jpg
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية تأكيدها أن صباح غد الأربعاء سيشهد تنفيذ قرارات الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري للعام .وقالت المصادر: "قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام تسلم اليوم الثلاثاء، كتاب العفو الاميري عن السجناء متضمناً أسماء نحو 350 سجيناً وفق الضوابط القانونية التي جرى تحديدها في وقت سابق".وفصلت المصادر طبيعة ما سيتم تنفيذه، حيث أكدت أن الإفراج سيتم عن قرابة 100 من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية، لافتة إلى أن 250 سجيناً سوف يتم تخفيف عقوباتهم أو إسقاط غراماتهم المالية.وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.ويحتوي المرسوم الاول على خمس مواد نصت المادة الأولى منه على أن "يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي".يأتي ذلك بعدما أعلن البرلمان الكويتي، أن أمير البلاد أصدر عفوا عن بعض المحكومين في قضايا سابقة، حسبما قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في تغريدة على موقع "تويتر" وقتها.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/أمير-الكويت-يصدر-مرسومين-بالعفو-وتخفيف-الأحكام-على-35-شخصا-1050694887.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1046681441_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_cc6d0d1fc60c736395125f660e113078.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, عفو رئاسي
إعلام محلي: الإفراج عن المشمولين بقرارات العفو لأمير الكويت غدا
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية أن الإفراج عمن شملهم قرار العفو الأميري في الكويت سيكون غدا الأربعاء.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية
عن مصادر أمنية تأكيدها أن صباح غد الأربعاء سيشهد تنفيذ قرارات الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري للعام .
13 نوفمبر 2021, 13:31 GMT
وقالت المصادر: "قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام تسلم اليوم الثلاثاء، كتاب العفو الاميري عن السجناء متضمناً أسماء نحو 350 سجيناً وفق الضوابط القانونية التي جرى تحديدها في وقت سابق".
وفصلت المصادر طبيعة ما سيتم تنفيذه، حيث أكدت أن الإفراج سيتم
عن قرابة 100 من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية، لافتة إلى أن 250 سجيناً سوف يتم تخفيف عقوباتهم أو إسقاط غراماتهم المالية.
وبخصوص الوافدين وما سيتم معهم عقب الإفراج أوضحت المصادر أنهم سيسلمون إلى "إدارة الإبعاد لترحيلهم إلى دولهم".
وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.
ويحتوي المرسوم الاول على خمس مواد نصت المادة الأولى منه على أن "يعفى من تنفيذ
باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي".
وصدر المرسوم الآخر برقم 203 لسنة 2021 وتضمن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وعددهم 24 اسما، ويشمل ست مواد نصت المادة الأولى منها على أن: "يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم".
يأتي ذلك بعدما أعلن البرلمان الكويتي
، أن أمير البلاد أصدر عفوا عن بعض المحكومين في قضايا سابقة، حسبما قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في تغريدة على موقع "تويتر" وقتها.