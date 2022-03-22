https://arabic.sputniknews.com/20220322/إلهام-شاهين-تكشف-بمسلسلها-في-رمضان-2022-عدد-المجاهدات-المصريات-في-داعش-فيديو-1060309682.html
إلهام شاهين تكشف بمسلسلها في رمضان 2022 عدد "المجاهدات المصريات" في "داعش"... فيديو
إلهام شاهين تكشف بمسلسلها في رمضان 2022 عدد "المجاهدات المصريات" في "داعش"... فيديو
طرحت منصة "شاهد" الرقمية السعودية الإعلان الترويجي لمسلسل "بطلوع الروح"، الذي تلعب بطولته إلهام شاهين، ومنة شلبي، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:45+0000
2022-03-22T14:45+0000
2022-03-22T14:45+0000
رمضان
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
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وفي أحد مشاهد الإعلان، الذي طرحته "شاهد" عبر قناتها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، أمس الاثنين، تقول شخصية إلهام شاهين في المسلسل إنه "للأسف عدد المجاهدات المصريات في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قليل جدا".وأثارت إلهام شاهين جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن شخصيتها في مسلسل "بطلوع الروح"، وهي لـ"شخصية قوية تجند الداعشيات الجدد"، وفقا لتصريحات متلفزة لها.وكشفت شاهين في تصريحات لفضائية "صدى البلد" المصرية أن مسلسلها "بطلوع الروح" تشارك فيه ممثلات من روسيا وأوكرانيا وبولندا.وأضافت إلهام شاهين أنها "تتوقع أن يثير دورها في المسلسل ضيقا لدى أصحاب الأفكار المتطرفة، على الرغم من عدم مهاجمتها لهم في العمل، وأنها تمثّل واحدة منهم".وتابعت: "من المفترض أن يسعدوا بدوري في المسلسل، وأنا سعيدة بأنهم في حالة رعب من تأثير الفن".ومسلسل "بطلوع الروح" من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، وسيعرض على فضائية "إم بي سي مصر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان, مجتمع, أخبار الفنانين في مصر
إلهام شاهين تكشف بمسلسلها في رمضان 2022 عدد "المجاهدات المصريات" في "داعش"... فيديو
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طرحت منصة "شاهد" الرقمية السعودية الإعلان الترويجي لمسلسل "بطلوع الروح"، الذي تلعب بطولته إلهام شاهين، ومنة شلبي، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.
وفي أحد مشاهد الإعلان، الذي طرحته "شاهد" عبر قناتها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، أمس الاثنين، تقول شخصية إلهام شاهين في المسلسل إنه "للأسف عدد المجاهدات المصريات في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قليل جدا".
وأثارت إلهام شاهين جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن شخصيتها في مسلسل "بطلوع الروح"، وهي لـ"شخصية قوية تجند الداعشيات الجدد"، وفقا لتصريحات متلفزة لها.
وكشفت شاهين في تصريحات لفضائية "صدى البلد" المصرية أن مسلسلها "بطلوع الروح" تشارك فيه ممثلات من روسيا وأوكرانيا
وبولندا.
وأضافت إلهام شاهين أنها "تتوقع أن يثير دورها في المسلسل ضيقا لدى أصحاب الأفكار المتطرفة، على الرغم من عدم مهاجمتها لهم في العمل، وأنها تمثّل واحدة منهم".
وتابعت: "من المفترض أن يسعدوا بدوري في المسلسل، وأنا سعيدة بأنهم في حالة رعب من تأثير الفن".
ومسلسل "بطلوع الروح" من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، وسيعرض على فضائية "إم بي سي مصر".