https://arabic.sputniknews.com/20220322/الصحة-العالمية-تعلن-مواصلة-دعم-البرامج-الصحية-في-السودان-1060302589.html
الصحة العالمية تعلن مواصلة دعم البرامج الصحية في السودان
الصحة العالمية تعلن مواصلة دعم البرامج الصحية في السودان
أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء، مواصلة دعم البرامج الصحية في السودان. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:15+0000
2022-03-22T13:15+0000
2022-03-22T13:15+0000
أخبار السودان اليوم
منظمة الصحة العالمية
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جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الصحة السوداني المكلف هيثم محمد إبراهيم، في الإمارات، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).وبحث اللقاء "احتياجات السودان للقضاء على دودة غينيا وكيفية تقوية النظام الصحي وتدريب القوى العاملة الصحية وزيادة التغطية في التطعيم ضد فيروس كوفيد 19".وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية لإبراهيم، استمرار المنظمة في دعمها للسودان في كل البرامج الصحية.من جانبه، كتب تيدروس في حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "التقيت للتو بوزير الصحة الاتحادي المكلف في السودان لمناقشة احتياجات السودان للقضاء على دودة غينيا وتقوية النظام الصحي وتدريب القوى العاملة الصحية وزيادة التطعيم ضد فيروس COVID19 فضلاً عن التشخيص والمراقبة، وستواصل منظمة الصحة العالمية دعمها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية تعلن مواصلة دعم البرامج الصحية في السودان
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أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء، مواصلة دعم البرامج الصحية في السودان.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الصحة السوداني المكلف هيثم محمد إبراهيم، في الإمارات، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا
).
وبحث اللقاء "احتياجات السودان
للقضاء على دودة غينيا وكيفية تقوية النظام الصحي وتدريب القوى العاملة الصحية وزيادة التغطية في التطعيم ضد فيروس كوفيد 19".
وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية لإبراهيم، استمرار المنظمة في دعمها للسودان في كل البرامج الصحية.
من جانبه، كتب تيدروس في حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "التقيت للتو بوزير الصحة الاتحادي المكلف في السودان لمناقشة احتياجات السودان للقضاء على دودة غينيا وتقوية النظام الصحي وتدريب القوى العاملة الصحية وزيادة التطعيم ضد فيروس COVID19 فضلاً عن التشخيص والمراقبة، وستواصل منظمة الصحة العالمية دعمها".