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https://arabic.sputniknews.com/20220211/وصول-مئات-الآلاف-من-جرعات-لقاح-فايزر-الأمريكية-إلى-السودان-1058383790.html
وصول مئات الآلاف من جرعات لقاح "فايزر" الأمريكية إلى السودان
وصول مئات الآلاف من جرعات لقاح "فايزر" الأمريكية إلى السودان
استلمت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، مئات الآلاف من جرعات لقاح "فايزر" من المعونة الأمريكية بمطار الخرطوم. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T12:32+0000
2022-02-11T12:32+0000
فيروس كورونا
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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ونقلت وكالة السودان للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، عن وزير الصحة المكلف، هيثم محمد إبراهيم، أن هذه الجرعات والتي تبلغ 774,540 تمثل إضافة للجرعات التي وصلت سابقا في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".ووجه الوزير السوداني الشكر للإدارة الأمريكية والمعونة الأمريكية على الدعم المتصل عبر آلية "كوفاكس".وبدورها، ذكرت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، لوسي تاملن، أن هذه الدفعة من الجرعات ترفع عدد جرعات لقاح "فايزر" المقدم للسودان إلى مليون وسبعمائة وأربعة وسبعين ألف ومائة وثلاثين جرعة، منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتعد هذه اللقاحات الأمريكية من أكبر التبرعات الممنوحة للسودان من دولة واحدة، حيث أشارت لوسي تاملن إلى التزام بلادها بالشراء والتبرع ب 1,1 مليار لقاح لأكثر من 110 دولة حول العالم، من بينها السودان.ومن جهته، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية العمل بجهد مع المعونة الأمريكية بهدف إيصال لقاحات كورونا والمساعدة في الإجراءات التي تمكن وزارة الصحة السودانية من توصيل هذه اللقاحات لكل الولايات في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/مسؤولون-في-الصحة-السودانية-يحذرون-من-علاج-كورونا-منزليا-1054692129.html
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فيروس كورونا, أخبار السودان اليوم, العالم العربي

وصول مئات الآلاف من جرعات لقاح "فايزر" الأمريكية إلى السودان

12:32 GMT 11.02.2022
© REUTERS / JOK SOLOMUNعملية تطهير وتعقيم مطار جوبا الدولي جنوب السودان كورونا
عملية تطهير وتعقيم مطار جوبا الدولي جنوب السودان كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / JOK SOLOMUN
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استلمت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، مئات الآلاف من جرعات لقاح "فايزر" من المعونة الأمريكية بمطار الخرطوم.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، عن وزير الصحة المكلف، هيثم محمد إبراهيم، أن هذه الجرعات والتي تبلغ 774,540 تمثل إضافة للجرعات التي وصلت سابقا في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
فيروس كورونا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
مسؤولون في الصحة السودانية يحذرون من علاج كورونا منزليا
28 ديسمبر 2021, 10:02 GMT
ووجه الوزير السوداني الشكر للإدارة الأمريكية والمعونة الأمريكية على الدعم المتصل عبر آلية "كوفاكس".
وبدورها، ذكرت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، لوسي تاملن، أن هذه الدفعة من الجرعات ترفع عدد جرعات لقاح "فايزر" المقدم للسودان إلى مليون وسبعمائة وأربعة وسبعين ألف ومائة وثلاثين جرعة، منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعد هذه اللقاحات الأمريكية من أكبر التبرعات الممنوحة للسودان من دولة واحدة، حيث أشارت لوسي تاملن إلى التزام بلادها بالشراء والتبرع ب 1,1 مليار لقاح لأكثر من 110 دولة حول العالم، من بينها السودان.
ومن جهته، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية العمل بجهد مع المعونة الأمريكية بهدف إيصال لقاحات كورونا والمساعدة في الإجراءات التي تمكن وزارة الصحة السودانية من توصيل هذه اللقاحات لكل الولايات في البلاد.
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