وصول مئات الآلاف من جرعات لقاح "فايزر" الأمريكية إلى السودان

ونقلت وكالة السودان للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، عن وزير الصحة المكلف، هيثم محمد إبراهيم، أن هذه الجرعات والتي تبلغ 774,540 تمثل إضافة للجرعات التي وصلت سابقا في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".ووجه الوزير السوداني الشكر للإدارة الأمريكية والمعونة الأمريكية على الدعم المتصل عبر آلية "كوفاكس".وبدورها، ذكرت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، لوسي تاملن، أن هذه الدفعة من الجرعات ترفع عدد جرعات لقاح "فايزر" المقدم للسودان إلى مليون وسبعمائة وأربعة وسبعين ألف ومائة وثلاثين جرعة، منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتعد هذه اللقاحات الأمريكية من أكبر التبرعات الممنوحة للسودان من دولة واحدة، حيث أشارت لوسي تاملن إلى التزام بلادها بالشراء والتبرع ب 1,1 مليار لقاح لأكثر من 110 دولة حول العالم، من بينها السودان.ومن جهته، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية العمل بجهد مع المعونة الأمريكية بهدف إيصال لقاحات كورونا والمساعدة في الإجراءات التي تمكن وزارة الصحة السودانية من توصيل هذه اللقاحات لكل الولايات في البلاد.
استلمت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، مئات الآلاف من جرعات لقاح "فايزر" من المعونة الأمريكية بمطار الخرطوم.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، عن وزير الصحة المكلف، هيثم محمد إبراهيم، أن هذه الجرعات والتي تبلغ 774,540 تمثل إضافة للجرعات التي وصلت سابقا في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ووجه الوزير السوداني الشكر للإدارة الأمريكية والمعونة الأمريكية على الدعم المتصل عبر آلية "كوفاكس".
وبدورها، ذكرت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، لوسي تاملن، أن هذه الدفعة من الجرعات ترفع عدد جرعات لقاح "فايزر" المقدم للسودان إلى مليون وسبعمائة وأربعة وسبعين ألف ومائة وثلاثين جرعة، منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعد هذه اللقاحات الأمريكية من أكبر التبرعات الممنوحة للسودان من دولة واحدة، حيث أشارت لوسي تاملن إلى التزام بلادها بالشراء والتبرع ب 1,1 مليار لقاح لأكثر من 110 دولة حول العالم، من بينها السودان.
ومن جهته، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية العمل بجهد مع المعونة الأمريكية بهدف إيصال لقاحات كورونا والمساعدة في الإجراءات التي تمكن وزارة الصحة السودانية من توصيل هذه اللقاحات لكل الولايات في البلاد.