https://arabic.sputniknews.com/20220322/الكونغرس-يجمد-349-مليون-دولار-لنظام-التعزيز-البصري-الخاص-بالجيش-الأمريكي-1060312295.html

الكونغرس يجمد 349 مليون دولار لنظام التعزيز البصري الخاص بالجيش الأمريكي

الكونغرس يجمد 349 مليون دولار لنظام التعزيز البصري الخاص بالجيش الأمريكي

قدم الكونغرس الأموال المخصصة للتطوير المستمر لنظام التعزيز البصري المتكامل للجيش الأمريكي في التشريع الذي تم الكشف عنه هذا الشهر، لكنه قرر حجب مئات الملايين من... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T15:36+0000

2022-03-22T15:36+0000

2022-03-22T15:36+0000

العالم

الجيش الأمريكي

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ويعتبر نظام التعزيز المرئي المتكامل، أو IVAS، نسخة عسكرية من Microsoft HoloLens، وهو عبارة عن زوج من نظارات الواقع المختلط التي تم تطويرها وتصنيعها بواسطة Microsoft، والتي من خلالها منح الجيش شركة مايكروسوفت عقدًا بمليارات الدولارات في مارس/آذار 2021، بحسب موقع "defensenews".وتم تجميد ما يقرب من 350 مليون دولار من أموال مشتريات IVAS حتى اكتمال الاختبار والتقييم الأولي وإطلاع المشرعين على المشروع، وفقًا لوثائق ميزانية السنة المالية 2022. ويتوقع الكونغرس أيضًا خطة تطوير IVAS محدثة من برنامج المكتب التنفيذي العسكري، وهي وكالة اقتناء للجيش مسؤولة عن النماذج الأولية، وشراء وإدخال المعدات اللازمة مثل الدروع الواقية والأسلحة.ومن المفترض أن يحدث البرنامج ثورة في كيفية تدريب الجنود وتشغيلهم واستهلاكهم للمعلومات في ساحة المعركة، حيث تروج نظارات "افعل كل شيء'' لمجموعة من العروض الجديدة، بما في ذلك شاشة عرض مستقبلية وشعيرات متصالبة ذكية، إذ أكد رئيس أركان الجيش الجنرال جيمس ماكونفيل في 9 مارس/ آذار، أنها "ستمنح قواتنا قدرة أكبر بكثير".لكن المشروع مليء بالأسئلة والمخاوف والتحديات الأخرى، حيث أعلن المفتش العام بوزارة الدفاع في أكتوبر/تشرين الثاني 2021 عن إجراء تدقيق، على أمل تحديد ما إذا كانت وحدات IVAS تلبي "متطلبات القدرة واحتياجات المستخدم"؛ كما كان الكونغرس متشككًا، وقام بقطع التمويل من قبل؛ وتم تأجيل الاختبار التشغيلي ومع ذلك لم يتم إيقاف المشروع بشكل نهائي.وقال مسؤولون في بيان مشترك أواخر العام الماضي، عندما تم نقل الاختبار إلى مايو/أيار 2022: "لم يوقف الجيش برنامج IVAS، ولا يزال ملتزمًا بتوفير أفضل المعدات في أيدي جنودنا في أسرع وقت ممكن"، مضيفا: "سيسمح التحول في برنامج IVAS للجيش وفريق الصناعة بمواصلة تعزيز منصة تكنولوجيا IVAS، مما يضمن للجنود تحقيق زيادة في العمليات متعددة المجالات".قال رئيس أركان الجيش الجنرال جيمس ماكونفيل إن "الشيء المثير للاهتمام حول IVAS هو مدى سرعة تحسينه"، مشيرا إلى حدوث ثورة التكنولوجيا بمجرد الانتهاء منها.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/اعتراف-أمريكي-بتدريب-الجيش-الأوكراني-سرا-1060083391.html

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العالم, الجيش الأمريكي