الملك سلمان يوجه رسالة للسعوديين بعد إجراء فحوص طبية
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مواطنيه، بعد إجرائه فحوصا طبية الأسبوع الماضي.
وقال الملك سلمان خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، إنه "يوجه شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم النبيلة تجاهه"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
كما "عبّر الملك سلمان عن تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة".
#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم النبيلة تجاهه، وكذلك تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة.#واس pic.twitter.com/SpXVFdUU1W— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 22, 2022
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد غادر، يوم الأربعاء الماضي، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية.
وأفاد الديوان الملكي، في بيان، أن "خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح".
وذكر البيان أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".