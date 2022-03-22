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الملك سلمان يوجه رسالة للسعوديين بعد إجراء فحوص طبية
الملك سلمان يوجه رسالة للسعوديين بعد إجراء فحوص طبية
وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مواطنيه، بعد ‏إجرائه فحوصا طبية الأسبوع الماضي.‏ 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:10+0000
2022-03-22T13:10+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السعودية
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وقال الملك سلمان خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، إنه "يوجه شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم النبيلة تجاهه"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما "عبّر الملك سلمان عن تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة".وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد غادر، يوم الأربعاء الماضي، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية.وأفاد الديوان الملكي، في بيان، أن "خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح".وذكر البيان أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

الملك سلمان يوجه رسالة للسعوديين بعد إجراء فحوص طبية

13:10 GMT 22.03.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
© REUTERS / BANDER ALGALOUD
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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مواطنيه، بعد ‏إجرائه فحوصا طبية الأسبوع الماضي.‏
وقال الملك سلمان خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، إنه "يوجه شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم النبيلة تجاهه"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
كما "عبّر الملك سلمان عن تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة".
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد غادر، يوم الأربعاء الماضي، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية.
وأفاد الديوان الملكي، في بيان، أن "خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح".
وذكر البيان أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
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