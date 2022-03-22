https://arabic.sputniknews.com/20220322/بايدن-يعلق-على-صاروخ-كينجال-الروسي-يستحيل-إيقافه--1060292663.html
بايدن يعلق على صاروخ "كينجال" الروسي: "يستحيل إيقافه"
بايدن يعلق على صاروخ "كينجال" الروسي: "يستحيل إيقافه"
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي مشابه للصواريخ الأخرى التي بحوزة واشنطن، لكن الصاروخ الروسي لا يمكن إيقافه فعليًا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T08:32+0000
2022-03-22T08:32+0000
2022-03-22T08:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059423618_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e8e425c965f9f19dd7a98dd9da741198.jpg
وجاءت تصريحات بايدن خلال اجتماع مع ممثلين عن قطاع الأعمال، ردا على سؤال بشأن مشاهدته لصاروخ "كينجال" الروسي، قائلا "لدى الصاروخ الروسي رأس الحربي مماثل للصواريخ الأخرى، حيث لا يوجد فرق كبير باستثناء أنه يكاد يكون من المستحيل إيقافه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة ودمرت مستودعا عسكريا أوكرانيا.في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إنه لا يمكنها "تأكيد أو دحض مزاعم الجيش الروسي بشأن إطلاق صاروخ كينجال".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059423618_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_273b5c0359dbb2b41bf1a09eee3c20f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يعلق على صاروخ "كينجال" الروسي: "يستحيل إيقافه"
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي مشابه للصواريخ الأخرى التي بحوزة واشنطن، لكن الصاروخ الروسي لا يمكن إيقافه فعليًا.
وجاءت تصريحات بايدن خلال اجتماع مع ممثلين عن قطاع الأعمال، ردا على سؤال بشأن مشاهدته لصاروخ "كينجال" الروسي، قائلا "لدى الصاروخ الروسي رأس الحربي مماثل للصواريخ الأخرى، حيث لا يوجد فرق كبير باستثناء أنه يكاد يكون من المستحيل إيقافه".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة ودمرت مستودعا عسكريا أوكرانيا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إنه لا يمكنها "تأكيد أو دحض مزاعم الجيش الروسي بشأن إطلاق صاروخ كينجال".
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.