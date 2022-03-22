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https://arabic.sputniknews.com/20220322/بسبب-المنشطات-إيقاف-الرباع-رحيموف-8-سنوات-وتجريده-من-ذهبيته-1060324894.html
بسبب المنشطات... إيقاف الرباع رحيموف 8 سنوات وتجريده من ذهبيته
بسبب المنشطات... إيقاف الرباع رحيموف 8 سنوات وتجريده من ذهبيته
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الثلاثاء، إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، 8 سنوات بسبب المنشطات، موضحة أنه سيتم تجريده من ميداليته. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T20:24+0000
2022-03-22T20:24+0000
رفع الأثقال
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وذكرت وكالة "رويترز" أن رحيموف البالغ من العمر 28 عاما، الفائز بذهبية وزن 77 كغ في أولمبياد ريو 2016، أدين باستخدام 4 بدائل للبول.واعتبرت المحكمة أن هذا يرقى إلى استخدام طريقة محظورة بموجب قواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.وأوضحت المحكمة في بيان أنه "في يناير 2021، بعد التحقيق الذي أجرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مخالفات في جمع العينات في رياضة رفع الأثقال، قدمت وكالة الاختبارات الدولية إخطارا يتهم نجات رحيموف"."وأشار البيان إلى أن المُحكم خلص إلى أن نجات رحيموف كان مسؤولا عن استخدام 4 بدائل للبول.وقضى المحكم بأن العقوبة المناسبة ستكون ثماني سنوات من عدم الأهلية واستبعاد جميع نتائجه التنافسية اعتبارا من 15 مارس/ آذار 2016.وكان رحيموف الفائز كذلك بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2015، قد عوقب بالإيقاف سابقا لمدة عامين في يونيو/ حزيران 2013 بسبب المنشطات.
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رفع الأثقال

بسبب المنشطات... إيقاف الرباع رحيموف 8 سنوات وتجريده من ذهبيته

20:24 GMT 22.03.2022
© AFP 2022 / Josep LAGOرفع الأثقال
رفع الأثقال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / Josep LAGO
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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الثلاثاء، إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، 8 سنوات بسبب المنشطات، موضحة أنه سيتم تجريده من ميداليته.
وذكرت وكالة "رويترز" أن رحيموف البالغ من العمر 28 عاما، الفائز بذهبية وزن 77 كغ في أولمبياد ريو 2016، أدين باستخدام 4 بدائل للبول.
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واعتبرت المحكمة أن هذا يرقى إلى استخدام طريقة محظورة بموجب قواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
وأوضحت المحكمة في بيان أنه "في يناير 2021، بعد التحقيق الذي أجرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مخالفات في جمع العينات في رياضة رفع الأثقال، قدمت وكالة الاختبارات الدولية إخطارا يتهم نجات رحيموف".
"وأشار البيان إلى أن المُحكم خلص إلى أن نجات رحيموف كان مسؤولا عن استخدام 4 بدائل للبول.
وقضى المحكم بأن العقوبة المناسبة ستكون ثماني سنوات من عدم الأهلية واستبعاد جميع نتائجه التنافسية اعتبارا من 15 مارس/ آذار 2016.
وكان رحيموف الفائز كذلك بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2015، قد عوقب بالإيقاف سابقا لمدة عامين في يونيو/ حزيران 2013 بسبب المنشطات.
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