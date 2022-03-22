تغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان ستصل قريبا إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونشر قديروف مقطع فيديو عبر قناته على "تلغرام" يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا.

وقال: "هذا ليس سوى جزء صغير من أولئك الذين يريدون خدمة دولتهم. الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم حماسًا. ولا يساورنا شك في ذلك، سوف يتعاملون مع مهامهم القتالية".

وأضاف قديروف أن الوحدات ستصل قريبا إلى أوكرانيا.