تغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
22:08 GMT 21.03.2022
روسيا تطلب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرارها بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء
ذكر مصدر أن روسيا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت يوم الأربعاء على مشروع قرارها بشأن الإغاثة الإنسانية لأوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا طلبت التصويت يوم الأربعاء (23 مارس/آذار)".
وأكد مصدر آخر هذه المعلومات.
20:23 GMT 21.03.2022
سلوتسكي: طوكيو ضحت بالمفاوضات بشأن معاهدة سلام مع روسيا لإرضاء الولايات المتحدة
وقال سلوتسكي في منشور عبر حسابه علىى موقع "تليغرام"، اليوم الاثنين: "أتساءل ما هو نوع رد الفعل المتوقع في طوكيو؟ في الواقع، ضحت اليابان، من أجل واشنطن، بعملية مفاوضات طويلة الأمد مع روسيا بشأن إبرام معاهدة سلام، فضلاً عن مصالح مواطنيها، الذين فقدوا فرصة زيارة الكوريل الجنوبية دون تأشيرات. كما تم إنهاء الحوار حول القيام بأنشطة اقتصادية مشتركة هناك".
20:05 GMT 21.03.2022
الخارجية الفرنسية: باريس لا تخطط لتحويل أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لديها إلى أوكرانيا
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تخطط لتحويل أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لديها إلى أوكرانيا.
وقال لودريان خلال المنتدى الإنساني الأوروبي: "لا يعد ذلك تخصيصا لأصول من البنك المركزي الروسي لصالح احتياجات بنك أوكرانيا".
وفي بداية هذا الشهر، جمدت فرنسا 24 مليار دولار تخص البنك المركزي الروسي.
وقال لودريان خلال المنتدى الإنساني الأوروبي: "لا يعد ذلك تخصيصا لأصول من البنك المركزي الروسي لصالح احتياجات بنك أوكرانيا".
وفي بداية هذا الشهر، جمدت فرنسا 24 مليار دولار تخص البنك المركزي الروسي.
18:42 GMT 21.03.2022
الخارجية الروسية: موسكو تدعو السلطات اليونانية للبحث عن المشاركين في تخريب النصب التذكاري للجنود السوفييت وسط أثينا ومعاقبتهم بشدة
18:30 GMT 21.03.2022
بوريل: استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة لتعظيم الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد بلغت 200 مليار يورو
17:30 GMT 21.03.2022
المقر الرئيسي للدفاع المحلي: دفاعات الجو التابعة لجمهورية دونيتسك اعترضت صاروخين من طراز "توتشكا-أو"
وقال المقر في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الاثنين: "تناثرت شظايا الصواريخ الأوكرانية فوق قرية بروليتارسكي وخلف منطقة زيليني الصغيرة في ماكيفكا".
16:03 GMT 21.03.2022
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان ستصل قريبا إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشر قديروف مقطع فيديو عبر قناته على "تلغرام" يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا.
وقال: "هذا ليس سوى جزء صغير من أولئك الذين يريدون خدمة دولتهم. الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم حماسًا. ولا يساورنا شك في ذلك، سوف يتعاملون مع مهامهم القتالية".
وأضاف قديروف أن الوحدات ستصل قريبا إلى أوكرانيا.
15:32 GMT 21.03.2022
روسيا تنسحب من الحوار مع اليابان حول إقامة نشاط اقتصادي في الكوريل
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن روسيا، ردا على خطوات طوكيو غير الودية، تنسحب من الحوار مع اليابان بشأن إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة غير الودية الواضحة للقيود الأحادية الجانب التي فرضتها اليابان على روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، يتم اتخاذ الإجراءات التالية... انسحاب الجانب الروسي من الحوار مع اليابان حول إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في الكوريل الجنوبية".
وقالت الخارجية الروسية إن "المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالتعاون الثنائي ومصالح اليابان نفسها تقع على عاتق طوكيو الرسمية، التي اختارت عمدا مسارا مناهضا لروسيا بدلا من تطوير التعاون المتبادل والمنفعة وحسن الجوار".
15:30 GMT 21.03.2022
15:08 GMT 21.03.2022
الدفاع الروسية: هجوم "كينجال" على ترسانة في أوكرانيا نفذ من مسافة تزيد عن ألف كيلومتر
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن صاروخ "كينجال"، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت أصاب ترسانة في أوكرانيا من مدى يزيد عن ألف كيلومتر.
وقال كوناشينكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن استخدام صاروخ جو جو فرط صوتي لمجمع "كينجال" قد تم من مدى يزيد عن 1000 كيلومتر. كانت مدة طيران صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت أقل من 10 دقائق".
14:54 GMT 21.03.2022
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يستخدمون الأحياء السكنية والمنشآت الاجتماعية كـ"دروع بشرية" من أجل إطلاق نيران في اتجاه الجيش الروسي.
14:50 GMT 21.03.2022
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يستخدمون ساحات المراكز التجارية خارج مدينة كييف كقواعد تخزين رئيسية للذخيرة النفاثة
14:16 GMT 21.03.2022
الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات بايدن بحق الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "في 21 مارس/آذار، تم استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان إلى وزارة خارجية روسيا الاتحادية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج على التصريحات غير المقبولة الأخيرة لرئيس البيت الأبيض، جو بايدن، في حق الرئيس الروسي".
13:56 GMT 21.03.2022
القضاء الروسي يعلن حظر "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا بتهمة التطرف، مشيرا إلى أن الحظر المفروض على "ميتا" في روسيا لا ينطبق على تطبيق "واتسآب".
13:25 GMT 21.03.2022
استدعاء الملحق العسكري الروسي إلى مقر وزارة الدفاع البريطانية على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا.
12:20 GMT 21.03.2022
تدمير وحدة استطلاع وتخريب أوكرانية بأسلحة عالية الدقة
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لغارة على مجموعة استطلاع وتخريب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت في مهمة استطلاع وتفتيش.
الغارة استهدفت 4 مركبات عسكرية مصنعة في الولايات المتحدة على طرق وعرة، حيث تم إصابة وتدمير المجموعة بصواريخ عالية الدقة.
10:34 GMT 21.03.2022
وكالة: 13 سفينة تابعة للناتو تتجه إلى ستوكهولم
أشارت وكالة "بيلتا" إلى أن 13 سفينة تابعة للناتو تتجه إلى السويد. وبحسب تصريح للقوات السويدية، فإن السفن تتجه إلى هناك للحصول على قسط من الراحة بعد التدريبات، ولا علاقة لذلك بما يجري في أوكرانيا.
09:39 GMT 21.03.2022
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركز تدريب كتيبة الاستطلاع 132 التابعة لقوات الإنزال الاقتحامية الأوكرانية في منطقة جيتومير.
وبحسب الوزارة، فقد تم تدمير عناصر الكتيبة والمدربين والمرتزقة الأجانب وتعطيل البنية التحتية والمعدات العسكرية.
09:31 GMT 21.03.2022
بيسكوف: ليس لدى روسيا وأوكرانيا ما يجب تعديله بعد لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن تنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، يتطلب اتفاقا على النتائج المحتملة للمفاوضات، بينما ليس لدى الطرفين أي شيء لتعديله في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم الكرملين: "لكي تتحدث عن اجتماع بين الرئيسين، يجب عليك أولا أن تقوم بواجبك، أي أنك تحتاج إلى إجراء المفاوضات والاتفاق عليها. حتى الآن، لم يكن هناك تقدم ملموس. لن يكون لديهم ما يسجلونه، ولا توجد اتفاقيات يمكنهم تعديلها".
08:59 GMT 21.03.2022
أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين تعليمات بفتح قضية جنائية ضد طبيب أوكراني دعا إلى استخدام العنف ضد الجنود الروس الأسرى.