https://arabic.sputniknews.com/20220322/توقعات-بيع-لوحة-لمارلين-مونرو-بـ-200-مليون-دولار-1060292836.html

توقعات بيع لوحة لمارلين مونرو بـ 200 مليون دولار

توقعات بيع لوحة لمارلين مونرو بـ 200 مليون دولار

تهدف داركريستيز للمزاد العلني إلى تحقيق رقم قياسي جديد لفن القرن العشرين ببيع لوحة لمارلين مونرو للفنان آندي وارهول، بمبلغ قد يصل إلى 200 مليون دولار، في... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T08:35+0000

2022-03-22T08:35+0000

2022-03-22T08:35+0000

العالم

مزاد علني

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وبحسب موقع "كوارتز"، إذا نجحت عملية البيع، فإنها ستعد سابقة، وستضاعف الرقم القياسي الحالي لمزاد وارهول البالغ 105.4 مليون دولار والذي سجل قبل تسع سنوات عندما تم بيع فيلم آندي وارهول "كارثة مزدوجة تحطم السيارة الفضية (كارثة مزدوجة)" في عام 2013، كما أنها ستجعلها ثاني أغلى عمل فني يتم بيعه في المزاد، بعد أن تم شراء سالفاتور موندي للفنان ليوناردو دافنشي مقابل 450 مليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير سعر الطلب الأصلي البالغ 100 مليون دولار.وصف أليكس روتر، رئيس مجلس إدارة كريستي للفن في القرنين العشرين والحادي والعشرين، لوحة وارهول مونرو بأنها "واحدة من أعظم اللوحات في كل العصور"، وقال إنها تقف جنبًا إلى جنب مع "ولادة فينوس" لبوتيتشيلي، ولوحة الموناليزا لدافنشي وليه ديموازيل أفينيون لبيكاسو.ويوجد خمسة إصدارات متشابهة من سلسلة "مونرو"، كل منها مطلي بلون مختلف، فيما تعرف اللوحة المعروضة للبيع باسم Shot Sage Blue Marilyn، التي ستصل إلى دار كريستيز من مؤسسة توماس ودوريس عمان في سويسرا، التي تدعم برامج الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال، حيث تذهب جميع العائدات إلى مؤسستهم لصالح قضايا الأطفال.وبحسب "نيويورك تايمز"، تعتبر لوحة مارلين التي رسمها آندي وارهول من أهم لوحات القرن العشرين التي ستُعرض في المزاد، والتي تمثل القمة المطلقة لموسيقى البوب ​​الأمريكية ووعد الحلم الأمريكي.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/قد-تصبح-الأغلى-على-الإطلاقفرنسي-يعرض-كمأة-كبيرة-للبيع-في-مزاد-علنيصورة-1058343056.html

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