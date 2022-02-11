تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220211/قد-تصبح-الأغلى-على-الإطلاقفرنسي-يعرض-كمأة-كبيرة-للبيع-في-مزاد-علنيصورة-1058343056.html
قد تصبح الأغلى على الإطلاق...فرنسي يعرض كمأة كبيرة للبيع في مزاد علني...صورة
قد تصبح الأغلى على الإطلاق...فرنسي يعرض كمأة كبيرة للبيع في مزاد علني...صورة
أعلن أحد منتجي الكمأ عن عرض فطر يبلغ وزنه 1.265 كيلوغرام داخل مزرعته في سان سيرك مادلون بجنوب غربي فرنسا، للبيع عن طريق العملات المشفرة. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T05:18+0000
2022-02-11T05:18+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/42/1043074226_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1c3accee9b74acfa04e2655317656ac0.jpg
وعثر بيرنارد بلانش صاحب الـ69 عاما، على الكمأ في مزرعته، واصفا ذلك بأنه يحدث معه للمرة الأولى في حياته.مضيفا إلى أن هذا العام كان جيدا للكمأة الفرنسية، التي تعرف باسم "الألماس الأسود".هذا ويتراوح سعر الكمأ في السوق ما بين 915 إلى 1144 دولارا، إلى أن الوضع سيكون مختلفا مع هذه الكمأ، وذلك بسبب حجمها.فقبل عامين تم بيع كمأة بيضاء وزنها 1.005 كيلوغرام، في مزاد بإيطاليا مقابل 137 ألف دولار، وفي العام الماضي وصل سعر كمأة إلى 117 ألف دولار، وصل وزنها إلى 830 غراما، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/42/1043074226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_648af0cfc5ddcddf7d5060b303ffbbd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

قد تصبح الأغلى على الإطلاق...فرنسي يعرض كمأة كبيرة للبيع في مزاد علني...صورة

05:18 GMT 11.02.2022
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEVفطر
فطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEV
تابعنا عبر
أعلن أحد منتجي الكمأ عن عرض فطر يبلغ وزنه 1.265 كيلوغرام داخل مزرعته في سان سيرك مادلون بجنوب غربي فرنسا، للبيع عن طريق العملات المشفرة.
وعثر بيرنارد بلانش صاحب الـ69 عاما، على الكمأ في مزرعته، واصفا ذلك بأنه يحدث معه للمرة الأولى في حياته.
مضيفا إلى أن هذا العام كان جيدا للكمأة الفرنسية، التي تعرف باسم "الألماس الأسود".
هذا ويتراوح سعر الكمأ في السوق ما بين 915 إلى 1144 دولارا، إلى أن الوضع سيكون مختلفا مع هذه الكمأ، وذلك بسبب حجمها.
فقبل عامين تم بيع كمأة بيضاء وزنها 1.005 كيلوغرام، في مزاد بإيطاليا مقابل 137 ألف دولار، وفي العام الماضي وصل سعر كمأة إلى 117 ألف دولار، وصل وزنها إلى 830 غراما، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала