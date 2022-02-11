قد تصبح الأغلى على الإطلاق...فرنسي يعرض كمأة كبيرة للبيع في مزاد علني...صورة

وعثر بيرنارد بلانش صاحب الـ69 عاما، على الكمأ في مزرعته، واصفا ذلك بأنه يحدث معه للمرة الأولى في حياته.مضيفا إلى أن هذا العام كان جيدا للكمأة الفرنسية، التي تعرف باسم "الألماس الأسود".هذا ويتراوح سعر الكمأ في السوق ما بين 915 إلى 1144 دولارا، إلى أن الوضع سيكون مختلفا مع هذه الكمأ، وذلك بسبب حجمها.فقبل عامين تم بيع كمأة بيضاء وزنها 1.005 كيلوغرام، في مزاد بإيطاليا مقابل 137 ألف دولار، وفي العام الماضي وصل سعر كمأة إلى 117 ألف دولار، وصل وزنها إلى 830 غراما، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
فقبل عامين تم بيع كمأة بيضاء وزنها 1.005 كيلوغرام، في مزاد بإيطاليا مقابل 137 ألف دولار، وفي العام الماضي وصل سعر كمأة إلى 117 ألف دولار، وصل وزنها إلى 830 غراما، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.