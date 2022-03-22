https://arabic.sputniknews.com/20220322/شركة-مايكروسوفت-تذكر-بقرب-موعد-انتهاء-دعم-متصفح-إنترنيت-إكسبلورر--1060307849.html
شركة مايكروسوفت تذكر بقرب موعد انتهاء دعم متصفح "إنترنيت إكسبلورر"
شركة مايكروسوفت تذكر بقرب موعد انتهاء دعم متصفح "إنترنيت إكسبلورر"
أعادت شركة مايكروسوفت نشر تذكير على موقعها الرسمي، عن قرب انتهاء دعم متصفح الويب "إنترنيت إكسبلورر 11" لإصدارات معينة من ويندوز في 15 يونيو/ حزيران 2022. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:16+0000
2022-03-22T14:16+0000
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العالم
أخبار مايكروسوفت
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ومن خلال هذا الإجراء تشير مايكروسوفت إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية لم تعد تدعم المتصفح اللامع، مما يؤثر على تجربة المستخدم.ورغم اقتراب الموعد، الذي أعلنت عنه العام الماضي، لا زال هذا المتصفح يستخدم من قبل الملايين من المستخدمين، لذلكتنصح االشركة مستخدميها تثبيت Microsoft Edge.وقال الشركة: "كما أُعلن سابقًا، سيكون مستقبل Internet Explorer على ويندوز بالنحول إلى Microsoft Edge، ولهذا السبب، سيتم إيقاف تطبيق "إنترنيت إكسبلورر 11" لسطح المكتب في 15 يونيو 2022 لإصدارات معينة من ويندوز 10. وهذا يعني أن لن يتم دعم تطبيق IE11 لسطح المكتب وسيتم إعادة توجيهه إلى Microsoft Edge إذا حاول المستخدم الوصول إليه".وأشارت الشركة أيضا إلى أنه "سيستمر دعم وضع IE (المدمج في Microsoft Edge) حتى عام 2029 على الأقل، وستقدم مايكروسوفت إشعارًا لمدة عام قبل إيقاف تجربة وضع IE في السوق عندما يحين الوقت".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/-مايكروسوفت-تستحوذ-على--شركة-ألعاب-فيديو-بنحو-70-مليار-دولار-في-صفقة-هي-الأغلى-1056497232.html
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العالم, أخبار مايكروسوفت
شركة مايكروسوفت تذكر بقرب موعد انتهاء دعم متصفح "إنترنيت إكسبلورر"
14:16 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 14:18 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
أعادت شركة مايكروسوفت نشر تذكير على موقعها الرسمي، عن قرب انتهاء دعم متصفح الويب "إنترنيت إكسبلورر 11" لإصدارات معينة من ويندوز في 15 يونيو/ حزيران 2022.
ومن خلال هذا الإجراء تشير مايكروسوفت
إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية لم تعد تدعم المتصفح اللامع، مما يؤثر على تجربة المستخدم.
ورغم اقتراب الموعد، الذي أعلنت عنه العام الماضي، لا زال هذا المتصفح يستخدم من قبل الملايين من المستخدمين، لذلك
تنصح االشركة مستخدميها تثبيت Microsoft Edge.
وقال الشركة: "كما أُعلن سابقًا، سيكون مستقبل Internet Explorer على ويندوز بالنحول إلى Microsoft Edge، ولهذا السبب، سيتم إيقاف تطبيق "إنترنيت إكسبلورر 11" لسطح المكتب في 15 يونيو 2022 لإصدارات معينة من ويندوز 10. وهذا يعني أن لن يتم دعم تطبيق IE11 لسطح المكتب وسيتم إعادة توجيهه إلى Microsoft Edge إذا حاول المستخدم الوصول إليه".
وأشارت الشركة أيضا إلى أنه "سيستمر دعم وضع IE (المدمج في Microsoft Edge) حتى عام 2029 على الأقل، وستقدم مايكروسوفت إشعارًا لمدة عام قبل إيقاف تجربة وضع IE في السوق عندما يحين الوقت".