https://arabic.sputniknews.com/20220322/صور-أقمار-صناعية-تظهر-آثار-استهداف-أنصار-الله-خزانا-نفطيا-في-جدة-السعودية-للمرة-الثانية-1060298466.html
صور أقمار صناعية تظهر آثار استهداف "أنصار الله" خزانا نفطيا في جدة السعودية للمرة الثانية
صور أقمار صناعية تظهر آثار استهداف "أنصار الله" خزانا نفطيا في جدة السعودية للمرة الثانية
أظهرت صور أقمار صناعية، قصف جماعة "أنصار الله" في اليمن، خزان النفط في مدينة جدة السعودية نفسه الذي تم استهدافه قبل عامين. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:07+0000
2022-03-22T11:07+0000
2022-03-22T11:07+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104288/88/1042888890_0:29:3541:2020_1920x0_80_0_0_cc5ac51679348f67434b2465b15917c6.jpg
وتظهر صور الأقمار الصناعية، التي نشرتها وكالة أسوشييتدبرس، الأضرار التي لحقت يوم الأحد الماضي بمحطة توزيع جدة الشمالية، التي تقع جنوب شرقي مطار المدينة الدولي، والتي تعدّ مركزا حيويا لوصول الحجاج المتجهين إلى مكة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيّرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية وأهداف أخرى في مناطق عدة في المملكة.وتوعد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، السعودية بشن هجمات وصفها بـ "النوعية" على أهداف "حساسة"، وقال إن "القوات المسلحة اليمنية قادمة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالمِ ستشمل أهدافاً حساسةً لم تكن في حسبان العدو المجرم".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104288/88/1042888890_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_20a883ac47546d2a3e4a05003a1be8c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
صور أقمار صناعية تظهر آثار استهداف "أنصار الله" خزانا نفطيا في جدة السعودية للمرة الثانية
تابعنا عبر
أظهرت صور أقمار صناعية، قصف جماعة "أنصار الله" في اليمن، خزان النفط في مدينة جدة السعودية نفسه الذي تم استهدافه قبل عامين.
وتظهر صور الأقمار الصناعية، التي نشرتها وكالة أسوشييتدبرس
، الأضرار التي لحقت يوم الأحد الماضي بمحطة توزيع جدة الشمالية، التي تقع جنوب شرقي مطار المدينة الدولي، والتي تعدّ مركزا حيويا لوصول الحجاج المتجهين إلى مكة.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيّرة مفخخة
على منشآت لشركة أرامكو السعودية وأهداف أخرى في مناطق عدة في المملكة.
وتوعد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، السعودية بشن هجمات وصفها بـ "النوعية" على أهداف "حساسة"، وقال إن "القوات المسلحة اليمنية قادمة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار
الظالمِ ستشمل أهدافاً حساسةً لم تكن في حسبان العدو المجرم".
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.