https://arabic.sputniknews.com/20220321/أول-فيديو-يظهر-اشتعال-الحريق-في-محطة-تابعة-لأرامكو-السعودية-إثر-الهجوم-الصاروخي--1060258211.html

أول فيديو يظهر اشتعال الحريق في محطة تابعة لأرامكو السعودية إثر الهجوم الصاروخي

أول فيديو يظهر اشتعال الحريق في محطة تابعة لأرامكو السعودية إثر الهجوم الصاروخي

نشرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية، فيديو للحريق المحدود الذي اندلع في محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" في جدة، إثر هجوم... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T13:33+0000

2022-03-21T13:33+0000

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العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

أنصار الله

الحرب على اليمن

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ويظهر في الفيديو تصاعد أعمدة الدخان من أحد خزانات المحطة، حيث أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه لم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية.وشنت جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في السعودية مما أسفر عن تراجع مؤقت في إنتاج مصفاة لكن دون سقوط ضحايا، وفقا لما أعلنته وزارة الطاقة السعودية يوم الأحد.وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر أمس السبت وصباح الأحد استهدفت أيضا محطة لتحلية المياه بمدينة الشقيق ومحطة الغاز بخميس مشيط ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.وأضاف التحالف أنه في وقت لاحق من يوم الأحد تعرضت محطة توزيع أخرى تابعة لشركة أرامكو للهجوم في مدينة جدة، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد خزانات المحطة لكن تمت السيطرة عليه دون أن يسفر عن وقوع إصابات.وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إنهم أطلقوا صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة على منشآت أرامكو في العاصمة الرياض وينبع و"مناطق أخرى".وأضاف أنه بعد ذلك تم "قصف عدد من الأهداف الحيوية والهامة في مناطق" سعودية أخرى.وأضاف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا وتسع طائرات مسيرة.ونشرت وسائل إعلام حكومية صورا ومقاطع فيديو لما بدا أنه حطام مقذوفات وسيارات ومبان متضررة ورجال إطفاء يخمدون النيران.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تندد بالهجمات.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/أنصار-الله-اليمنية-مشاورات-الرياض-عنوانها-سلام-وباطنها-عدوان-أكثر-وحصار-أشد-1060110806.html

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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, الحرب على اليمن