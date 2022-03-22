https://arabic.sputniknews.com/20220322/مصر-الحكومة-تدعم-برنامج-تكافل-وكرامة-بـ27-مليار-جنيه-1060309015.html
مصر… الحكومة تدعم برنامج "تكافل وكرامة" بـ2.7 مليار جنيه
مصر… الحكومة تدعم برنامج "تكافل وكرامة" بـ2.7 مليار جنيه
قال خبير اقتصادي مصري إن مصر تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة سارعت في اتخاذ خطوات لتخفيف آثارها السلبية على... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:43+0000
2022-03-22T14:43+0000
2022-03-22T14:43+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
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وأوضح الخبير الاقتصادي كريم العمدة أن تأثير الأزمة العالمية على مصر دفع الحكومة للتعجيل باتخاذ قرار تطبيق زيادة في المرتبات اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان المقبل، بدلا من الانتظار حتى بداية العام المالي الجديد، حسبما ذكر خبر لموقع "صدى البلد" المصري.وتابع العمدة: "الحكومة المصرية تخصص 130 مليار جنيه للتعامل مع الأزمات"، مشيرا إلى أن الهدف من تقديم موعد تطبيق زيادة المرتبات هو تعويض المواطنين.وشدد الخبير الاقتصادي المصري على أن البعد الاجتماعي يمثل جزءا من عمليات الإصلاح الاقتصادي وهو ما يعني أنه يمتلك أهمية خاصة.ولفت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل أكبر برنامج دعم نقدي تستفيد منه الأسر المهمشة التي ليس لها أي مصادر أخرى للدخل.وأوضح الخبير المصري أن الحكومة قامت بدعم الصندوق بـ 2.7 مليار جنيه مصري إلى صندوق "تكافل وكرامة"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يسمح بضم نحو نصف مليون أسرة جديدة إلى البرنامج.
https://arabic.sputniknews.com/20210425/وزير-المالية-المصري-الموازنة-الجديدة-ترتقي-بمعيشة-المواطن-1048799939.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
مصر… الحكومة تدعم برنامج "تكافل وكرامة" بـ2.7 مليار جنيه
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قال خبير اقتصادي مصري إن مصر تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة سارعت في اتخاذ خطوات لتخفيف آثارها السلبية على المواطنين.
وأوضح الخبير الاقتصادي كريم العمدة أن تأثير الأزمة العالمية على مصر دفع الحكومة للتعجيل باتخاذ قرار تطبيق زيادة في المرتبات اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان المقبل، بدلا من الانتظار حتى بداية العام المالي الجديد، حسبما ذكر
خبر لموقع "صدى البلد" المصري.
وتابع العمدة: "الحكومة المصرية تخصص 130 مليار جنيه للتعامل مع الأزمات
"، مشيرا إلى أن الهدف من تقديم موعد تطبيق زيادة المرتبات هو تعويض المواطنين.
وشدد الخبير الاقتصادي المصري على أن البعد الاجتماعي
يمثل جزءا من عمليات الإصلاح الاقتصادي وهو ما يعني أنه يمتلك أهمية خاصة.
ولفت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل أكبر برنامج دعم نقدي تستفيد منه الأسر المهمشة التي ليس لها أي مصادر أخرى للدخل.
وأوضح الخبير المصري أن الحكومة قامت بدعم الصندوق
بـ 2.7 مليار جنيه مصري إلى صندوق "تكافل وكرامة"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يسمح بضم نحو نصف مليون أسرة جديدة إلى البرنامج.