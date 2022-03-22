https://arabic.sputniknews.com/20220322/موسكو-النازيون-الجدد-في-أوكرانيا-يحتجزون-نحو-7-آلاف-أجنبي-كرهائن-ودروع-بشرية-1060322462.html

موسكو: النازيون الجدد في أوكرانيا يحتجزون نحو 7 آلاف أجنبي كرهائن ودروع بشرية

موسكو: النازيون الجدد في أوكرانيا يحتجزون نحو 7 آلاف أجنبي كرهائن ودروع بشرية

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لمراقبة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، مواصلة النازيين الأوكرانيين الجدد احتجاز أكثر من 6.8 ألف مواطن من 25 دولة... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T19:04+0000

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2022-03-22T19:04+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "على الرغم من فتح الممرات الإنسانية بشكل يومي، لا يزال النازيون الجدد الأوكرانيون يحتجزون أكثر من 4.5 مليون مدني كرهائن ودروع بشرية في كييف وخاركوف وتشرنيهيف وسومي وأكثر من 20 بلدة كبيرة أخرى، فضلاً عن 6862 مواطناً من 25 دولة أجنبية موجودين على أراضي أوكرانيا".وأضاف: "سلمت روسيا 4345 طناً من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وقامت بـ539 عملاً إنسانياً".وأوضح ميزينتسيف: "نتيجة للتدابير الفعالة ودون مشاركة سلطات كييف، تم إجلاء 68098 شخصاً من ماريوبول، حيث أصبح الوضع الإنساني كارثيًا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-تدعو-المنظمات-الإنسانية-الدولية-للمساعدة-في-إجلاء-سكان-ماريوبول-1060149147.html

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