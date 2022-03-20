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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-تدعو-المنظمات-الإنسانية-الدولية-للمساعدة-في-إجلاء-سكان-ماريوبول-1060149147.html
الدفاع الروسية تدعو المنظمات الإنسانية الدولية للمساعدة في إجلاء سكان ماريوبول
الدفاع الروسية تدعو المنظمات الإنسانية الدولية للمساعدة في إجلاء سكان ماريوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تدعو ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والصليب الأحمر لمرافقة العملية الإنسانية لإجلاء السكان من... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T20:32+0000
2022-03-20T20:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
روسيا
ممرات آمنة
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قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة اليوم الأحد، "من أجل التنفيذ الصارم لهذه المهمة، نرسل نداء رسميا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، وندعو ممثليها لمرافقة أنشطة العملية الإنسانية هذه، كما يقولون، مباشرة على "الأرض"، أي في مدينة ماريوبول، كجزء من القوافل الإنسانية، على الجانبين الروسي والأوكراني ".قائلا "روسيا ستفتح ممرات إنسانية من ماريوبول إلى الشرق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو غدا 21 مارس بالاتفاق مع الجانب الأوكراني - إلى الغرب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-نضمن-خروجا-آمنا-من-ماريوبول-والحفاظ-على-حياة-كل-من-يلقي-سلاحه-1060148121.html
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, روسيا, ممرات آمنة

الدفاع الروسية تدعو المنظمات الإنسانية الدولية للمساعدة في إجلاء سكان ماريوبول

20:32 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 11 مارس 2022
إقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تدعو ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والصليب الأحمر لمرافقة العملية الإنسانية لإجلاء السكان من ماريوبول.
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة اليوم الأحد، "من أجل التنفيذ الصارم لهذه المهمة، نرسل نداء رسميا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، وندعو ممثليها لمرافقة أنشطة العملية الإنسانية هذه، كما يقولون، مباشرة على "الأرض"، أي في مدينة ماريوبول، كجزء من القوافل الإنسانية، على الجانبين الروسي والأوكراني ".
وأضاف ميزينتسيف، أنه ابتداءً من صباح 21 مارس، تفتح روسيا ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول باتجاه كل من روسيا وجمهورية دونيتسك وأوكرانيا
قائلا "روسيا ستفتح ممرات إنسانية من ماريوبول إلى الشرق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو غدا 21 مارس بالاتفاق مع الجانب الأوكراني - إلى الغرب".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: نضمن خروجا آمنا من ماريوبول والحفاظ على حياة كل من يلقي سلاحه
19:52 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:37 GMT
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