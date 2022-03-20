https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-تدعو-المنظمات-الإنسانية-الدولية-للمساعدة-في-إجلاء-سكان-ماريوبول-1060149147.html

الدفاع الروسية تدعو المنظمات الإنسانية الدولية للمساعدة في إجلاء سكان ماريوبول

الدفاع الروسية تدعو المنظمات الإنسانية الدولية للمساعدة في إجلاء سكان ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تدعو ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والصليب الأحمر لمرافقة العملية الإنسانية لإجلاء السكان من... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T20:32+0000

2022-03-20T20:32+0000

2022-03-20T20:32+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

روسيا

ممرات آمنة

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قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة اليوم الأحد، "من أجل التنفيذ الصارم لهذه المهمة، نرسل نداء رسميا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، وندعو ممثليها لمرافقة أنشطة العملية الإنسانية هذه، كما يقولون، مباشرة على "الأرض"، أي في مدينة ماريوبول، كجزء من القوافل الإنسانية، على الجانبين الروسي والأوكراني ".قائلا "روسيا ستفتح ممرات إنسانية من ماريوبول إلى الشرق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو غدا 21 مارس بالاتفاق مع الجانب الأوكراني - إلى الغرب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-نضمن-خروجا-آمنا-من-ماريوبول-والحفاظ-على-حياة-كل-من-يلقي-سلاحه-1060148121.html

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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, روسيا, ممرات آمنة