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وفد أمريكي يحمل رسالة من بلينكن يزور ليبيا
وفد أمريكي يحمل رسالة من بلينكن يزور ليبيا
وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، يزور العاصمة الليبية طرابلس، حاملا رسالة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:35+0000
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بنغازي - سبوتنيك. والتقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، اليوم الوفد الأمريكي.ويضم الوفد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير جون باس والمبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي جينتري سميث.وأضاف البيان أن "الوفد الأمريكي سلم رسالة إلى الوزيرة الليبية من نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين".وفي 10 شباط/فبراير المنصرم، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وهو الأمر الذي رفضه الدبيبة مؤكدا أنه سيواصل مهامه حتى إجراء انتخابات.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/باشاغا-يصدر-منشورا-في-ليبيا-يحظر-تنفيذ--قرارات-حكومة-الدبيبة-1060306489.html
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أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

وفد أمريكي يحمل رسالة من بلينكن يزور ليبيا

14:35 GMT 22.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
 طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، يزور العاصمة الليبية طرابلس، حاملا رسالة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
بنغازي - سبوتنيك. والتقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، اليوم الوفد الأمريكي.
ويضم الوفد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير جون باس والمبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي جينتري سميث.
وحسب بيان لخارجية حكومة الوحدة الوطنية، خلال اللقاء تم مناقشة إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس.
وأضاف البيان أن "الوفد الأمريكي سلم رسالة إلى الوزيرة الليبية من نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين".
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
باشاغا يصدر منشورا في ليبيا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الدبيبة
13:28 GMT
وفي 10 شباط/فبراير المنصرم، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وهو الأمر الذي رفضه الدبيبة مؤكدا أنه سيواصل مهامه حتى إجراء انتخابات.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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