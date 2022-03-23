https://arabic.sputniknews.com/20220323/ألمانيا-والشركاء-الأوروبيون-يناقشون-قرار-موسكو-بشأن-تحويل-مدفوعات-الغاز-إلى-الروبل--1060363172.html
ألمانيا والشركاء الأوروبيون يناقشون قرار موسكو بشأن تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل
ألمانيا والشركاء الأوروبيون يناقشون قرار موسكو بشأن تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية والشركاء الأوروبيين سيناقشون قرار موسكو بشأن تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T18:12+0000
2022-03-23T18:12+0000
2022-03-23T18:12+0000
روسيا
اقتصاد
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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن هابيك قوله إن: "الحكومة الفيدرالية ستناقش هذا الأمر مع شركاء أوروبيين"، مضيفًا أن هذه الخطوة تظهر أن "روسيا ليست شريكًا مستقرًا".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-الانسحاب-الجزئي-للمصنعين-الأجانب-فرصة-فريدة-للشركات-الروسية-1060355278.html
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روسيا, اقتصاد
ألمانيا والشركاء الأوروبيون يناقشون قرار موسكو بشأن تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل
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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية والشركاء الأوروبيين سيناقشون قرار موسكو بشأن تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل الروسي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن هابيك قوله إن: "الحكومة الفيدرالية ستناقش هذا الأمر مع شركاء أوروبيين"، مضيفًا أن هذه الخطوة تظهر أن "روسيا ليست شريكًا مستقرًا".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.
وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".
وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.